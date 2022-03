Los herederos de la tierra, una nueva serie basada en la novela homónima de Ildefonso Falcones y producida por Diagonal (Banijay Iberia), se estrenará el próximo 15 de abril en Netflix.

en Netflix. Se estrenará durante 12 meses en exclusiva en Netflix y después se podrá ver en Atresmedia.

El reparto de esta nueva ficción está encabezado por Yon González (Las chicas del cable), Elena Rivera (Inés del alma mía), Rodolfo Sancho (El ministerio del tiempo), David Solans (Merlí), Aria Bedmar (Dime quién soy) y cuenta con las colaboraciones especiales de Aitor Luna (Los hombres de Paco) y Michelle Jenner (Isabel).

Los herederos de la Tierra nos traslada a la Barcelona de finales del siglo XIV y narra la historia del joven Hugo Llor (David Solans y Yon González), hijo de un marinero fallecido, que trabaja en las atarazanas gracias a la generosidad de uno de los prohombres más respetados de la ciudad: Arnau Estanyol (Aitor Luna). Su sueño de convertirse en constructor de barcos se verá truncado cuando la familia Puig, enemiga acérrima de su mentor, aprovecha su posición ante el nuevo rey para ejecutar una venganza que llevaban años acariciando.

Continuación de 'La Catedral del Mar'

El director de la serie es Jordi Frades, que ha trabajado junto a los guionistas Rodolf Sirera, Sergio Barrejón, Antonio Onetti, Macu Tejera y Miriam García, para dar forma a esta ficción basada en la novela de Ildefonso Falcones, continuación de La catedral del mar.

Producida por Diagonal, Los herederos de la tierra se estrenará el 15 de abril exclusivamente en Netflix a nivel mundial durante 12 meses, tras los cuales también estará disponible para Atresmedia Televisión y Televisió de Catalunya.

Grijalbo Ildefonso Falcones (edición estuche con: La catedral del mar | Los herederos de la tierra) Grijalbo amazon.es 14,24 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io