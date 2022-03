Starzplay se aventura con su segunda serie original de producción española

Será Nacho, una industria XXX-L sobre la vida de Nacho Vidal, a quien dará vida Martiño Rivas

Starzplay lleva afianzándose en España desde hace 3 años. En 2019 comenzó sus emisiones en nuestro país a través de otros operadores de televisión de pago y, en la primavera de 2020, dio el salto a tener su propia plataforma a disposición del público español. Desde entonces, la plataforma ha ampliado su oferta con jugosos e interesantes estrenos de diferentes géneros y temáticas.

Pero aún les quedaba una tarea pendiente, la producción de ficciones hechas aquí. Y 2022 ha sido el año perfecto para iniciar sus primeros lanzamientos originales con base en España. Por eso en enero pudimos ver el primer estreno nacional de la plataforma. Se trata de la serie Express, protagonizada por Maggie Civantos.

Ahora, el proveedor de streaming prepara su segundo proyecto en nuestro país, una ambiciosa serie sobre la industria del porno en torno a uno de sus personajes más populares, Nacho Vidal. La ficción apenas está en fase de desarrollo pero ya se van conociendo algunos detalles y te los contamos todos.

Nacho, una industria XXX-L: reparto de la serie de Starzplay

La compañía de streaming comienza a descubrir las primeras informaciones sobre su nueva serie. Por el momento, poco se sabe de cómo será la trama de este biopic de Nacho Vidal, si repasará toda su carrera o algunos episodios puntuales. Pero sí vamos descubriendo los nombres de varios actores y actrices que ya han confirmado su participación en el proyecto. El más llamativo, el de su protagonista, que recae en Martiño Rivas (El Internado, Las chicas del cable, Fuerza de paz). Él será el encargado de ponerse en la piel de Vidal pero, para contar su historia, no estará solo.

Junto a Rivas también podremos ver en el reparto a Andrés Velencoso (Velvet Colección, Élite, Un asunto privado),como Toni Roca, María de Nati (Madres. Amor y vida, Deudas, Entrevías) en el papel de Sara Bernat, y la última incorporación, Nourdin Batan (HIT, 30 monedas, La unidad, Desaparecidos), tal como adelanta Fórmula TV.

