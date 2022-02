El universo de John Wick se expande en Starzplay.

La plataforma produce una serie titulada The Continental sobre una versión joven de Winston Scott en el emblemático hotel de asesinos de la saga.

Las películas de acción, en muchas ocasiones, se convierten en saga cuando los personajes tienen gancho y conquistan a la audiencia. Este ha sido el caso de uno de los tipos duros de la última década, John Wick. El personaje se estrenó en su primera película en 2014 con Keanu Reeves como protagonista y, desde entonces hemos podido ver otros dos filmes y aún está prevista una cuarta entrega para 2023.

Sin embargo, el universo de John Wick sigue expandiéndose en otras direcciones, además de la cinematográfica. Greg Coolidge y Kirk Ward preparan una serie en la que asumirán guion, producción ejecutiva y hasta la labor de showrunners. La ficción, que han titulado The Continental, en referencia al hotel para asesinos que supone una pieza clave en las películas.

The Continental: argumento y reparto de la serie de Starzplay

Winston Scott es un joven que es arrastrado al paisaje infernal de una ciudad de Nueva York de 1975 para enfrentar un pasado que creía haber dejado atrás. Así descubrimos los orígenes de este personaje, que emprende un rumbo mortal a través del misterioso submundo neoyorquino en un angustioso intento de apoderarse del emblemático hotel, que sirve de punto de encuentro para los criminales más peligrosos del mundo.

Funcionando como precuela de la saga John Wick, desde el comienzo, la serie nos revela que este Winston Scott es una versión más joven del que aparece en las películas, en las que el personaje está interpretado por Ian McShane. Ahora es Colin Woodell (The Flight Attendant) el que asume el rol para mostrar sus años más convulsos.

Junto a él participan en el reparto Hubert Point-Du Jour (El pájaro carpintero), Jessica Allain (The Laundromat. Dinero sucio), Mishel Prada (Riverdale), Nhung Kate, Ben Robson (Vikingos), Peter Greene (Chicago P.D.), Ayomide Adegun, Jeremy Bobb (El visitante), Ray McKinnon (Dopesick), Katie McGrath (Supergirl), Adam Shapiro (Mank), Marina Mazepa (Maligno), Mark Musashi y el gran fichaje de la ficción, Mel Gibson (Mad Max, Arma letal) como Cormac.



