En esta temporada, Dushane (Walters) está en racha. Ganó la guerra contra el joven pretendiente Jamie (Ward), con lo cual su banda de Summerhouse se quedó sin rivales y amasó más dinero que nunca. La vida con Shelley (Ajikawo) también va bien, y le permite soñar con un futuro lejos de la carretera. Pero entonces surge un problema que amenaza con mandarlo todo al garete.

Netflix

'Top Boy' Temporada 2: argumento

La temporada anterior de Top Boy comenzó con el regreso de Dushane (Ashley Walters) a Londres tras un exilio de varios años en Jamaica. Una vez de vuelta en el Reino Unido, se reencontró con su amigo y antiguo compañero Sully (Kane Robinson), aunque no fue precisamente un reencuentro fácil. Mientras Dushane se esforzaba por recuperar su posición en la cima del competitivo y violento tráfico de drogas londinense, se enfrentó a Jamie (Michael Ward), un joven ambicioso que vio la oportunidad de destronar al capo reinante de la ciudad.

La temporada terminó con Dushane reclamando la victoria en su guerra con Jamie, que se dirigía a la cárcel. Pero aferrarse al poder tenía un coste. "Lo que has hecho está jodidamente mal, hombre... por que no hayamos perdido no significa que hayamos ganado", le dijo Sully a Dushane.

Netflix

'Top Boy' Temporada 2: reparto

La segunda temporada de ‘Top Boy’ está protagonizada por Ashley Walters (Bulletproof, Small Island), Kane Robinson, Micheal Ward (The A List, Blue Story), Simbi Ajikawo, alias Little Simz, Jasmine Jobson (Lie Low, Obediencia), Lisa Dwan (Trust), Kadeem Ramsay (Sex Education, Blue Story), Saffron Hocking (London Kills, White Gold), Jolade Obasola, Hope Ikpoku (Bulletproof) y Araloylin Oshunremi (Heartstopper).Entre las nuevas incorporaciones al reparto de esta temporada se cuentan Josephine De La Baume (A Very Secret Service), Howard Charles (Sombra y hueso), Ava Brennan (Hellboy), Erin Kellyman (El Caballero Verde), así como la cantante de rap y grime NoLay (Natalie Athanasiou), y Adwoa Aboah en su debut como actriz.La producción ejecutiva de Top Boy corre a cargo del equipo creativo original: Charles Steel y Alasdair Flind (para Cowboy Films), Ronan Bennett (para Easter Partisan) y Yann Demange. Al mando de la producción ejecutiva se halla el polifacético artista y productor Drake y su socio Adel Nur, alias Future, junto con LeBron James, Maverick Carter y Jamal Henderson para The SpringHill Company.

