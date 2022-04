Estos fueron los concursantes de la primera temporada de 'LOL: si te ríes pierdes', que ganó Mario Vaquerizo.

Se estrenará en Amazon Prime Video en mayo

Prime Video ha desvelado el teaser trailer de la temporada 2 del programa original de LOL: Si te ríes, pierdes. El avance de la nueva entrega del programa desvela las primeras imágenes de los concursantes y de las dos presentadoras de esta edición, Sílvia Abril y Carolina Iglesias, al más puro estilo del resort. La segunda temporada de LOL: Si te ríes, pierdes se estrenará en Prime Video este mes de mayo en más de 240 países y territorios.

'Lol: si te ríes pierdes': los concursantes

Los concursantes de esta segunda entrega serán Anabel Alonso, Henar Álvarez, Juan Amodeo, Carlos Areces, Lorena Castell, Patricia Conde, Antón Lofer, Luis Piedrahita, J.J. Vaquero y Yolanda Ramos, quien volverá como concursante con el reto de superarse a sí misma tras su breve pero hilarante participación en la primera temporada del programa.

La segunda tanda de 6 episodios, producida de nuevo por Banijay Iberia y con Miguel Martín como showrunner, volverá a reunir a los mejores maestros de los monólogos, las imitaciones, el humor físico y la improvisación, entre otras modalidades, y ofrecerá a la audiencia una desternillante competición en la que es tan importante mantenerse serio como desatar las carcajadas de los adversarios. Todo vale en este programa excepto una cosa: si te ríes, pierdes. El último cómico que mantenga la compostura durante las 6 horas que dura el reto se hará con la victoria y recibirá el gran premio de 100.000 euros que podrá donar a la causa benéfica de su elección.

LOL: Si te ríes, pierdes es una adaptación del popular programa japonés original, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, producido y protagonizado porHitoshi Matsumoto , que lidera a 10 cómicos en una “batalla de risas” a puerta cerrada; un exitoso formato que desde entonces ha sido replicado en exclusiva para Prime Video en España, Italia, Alemania, México, Australia, Francia, India, Brasil y Canadá.

