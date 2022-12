Han pasado casi 20 años desde el arrollador éxito de Aquí no hay quien viva, y aún sigue siendo una serie de referencia, más aún desde que está disponible en Netflix y, de forma recurrente, vuelve a aparecer cada tanto entre los contenidos más vistos de la plataforma. En este tiempo, los hermanos Alberto y Laura Caballero han constatado que hacen un gran equipo creativo con ideas interesantes que compartir con el público y que, a juzgar por las audiencias y hordas de fanes de sus producciones, gustan bastante.

Desde que fundaron en 2012 Contubernio Films han desarrollado, con buenos resultados, series como La que se avecina y El pueblo, ficciones arraigadas en la convivencia de personajes caricaturescos que encierran rasgos de personalidad que podríamos encontrar en el entorno de cualquier ciudadano español, pero llevados siempre a extremos cómicos, su mayor especialidad.

Cuatro amigos cuarentones que antes habían sido #MachosAlfa ahora sienten que están perdiendo sus privilegios en una sociedad con nuevas reglas. La nueva serie de Alberto y Laura Caballero llega próximamente. pic.twitter.com/EkP5AScF7S — Netflix España (@NetflixES) March 7, 2022

Ahora los hermanos se embarcan en una nueva aventura televisiva, en esta ocasión de la mano de Netflix. Juntos, una vez más, dan el paso a la producción 100% para una plataforma. Así han iniciado la producción de una serie 'marca Caballero' a la que han titulado Machos alfa.

Machos alfa: todo lo que debes saber de la serie de Alberto y Laura Caballero para Netflix

Ahora que se conocen los detalles de Machos alfa vamos a tratar de recopilarlos todos para que no te pierdas ni un solo avance de este proyecto. Para empezar, Netflix ya ha confirmado su fecha de estreno, que tendrá lugar el próximo viernes 30 de diciembre. Además, como es propio de los hermanos Caballero, la ficción será una comedia que, en esta ocasión intentará descubrir los márgenes de los roles establecidos y la dificultad para salir de ellos y adaptarse a los nuevos tiempos.

La escueta sinopsis enuncia: "La abolición del patriarcado se acerca. En plena crisis de la masculinidad, cuatro amigos cuarentones están perdiendo su trono, privilegios e identidad. Años atrás habrían sido machos alfa al mando de sus relaciones, su trabajo y su vida. Pero les ha tocado vivir en la era de la igualdad, una sociedad con nuevas reglas que los golpea exponiendo su patetismo".

En un primer lugar se supo el nombre del primer cuarentón confirmado, Fele Martínez (Estoy vivo, La Unidad), actor consagrado en televisión y con amplio recorrido en comedia. En este medio se ha prodigado sacando carcajadas al público en ficciones como Pequeñas coincidencias y Buscando el norte, entre otras. Poco después se comunicó el resto del reparto que le acompañan en la serie. Sus otros tres amigos son Gorka Otxoa (Allí abajo), Fernando Gil (El Príncipe) y Raúl Tejón (Caronte). Completan el elenco María Hervás (La cocinera de Castamar), Kira Miró (Servir y proteger), Paula Gallego (Cuéntame cómo pasó), Raquel Guerrero (Señoras del (h)AMPA) y Virginia Rodríguez (Compañeros).

Además, se sabe que ya ha terminado el rodaje de la primera temporada, que parte de guiones escritos por Laura y Alberto junto a Daniel Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor. Su idea es la creación de 10 episodios de 30 minutos cada uno que aporten la agilidad propia de las comedias internacionales a Machos alfa.