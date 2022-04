Las 10 mejores series de estreno en Disney Plus

A raíz de la aprobación en Florida de la ley de "Derechos de los padres en la educación", más conocida como la ley "No digas gay", la gente de todo el mundo parece dispuesta a cancelar Disney+. Pero, ¿por qué? Porque Disney se ha posicionado públicamente en contra del proyecto de ley, lo que ha provocado una disputa entre Disney y Florida, así como con muchas personas del lado de la derecha del espectro político.

Para aquellos que no conozcan los detalles del proyecto de ley, su principal poder se ha explicado así en esta reciente declaración de la Cámara de Representantes de Florida: "La instrucción en el aula por parte del personal de la escuela o de terceros sobre la orientación sexual o la identidad de género no puede tener lugar desde el jardín de infancia hasta el tercer grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con las normas estatales".

La campaña de Disney

Aquellos que tienen acciones de Disney están empezando a sudar, ya que la gente toma las redes sociales para difundir una retórica llena de odio sobre Disney. En Twitter, una búsqueda rápida mostrará que #BoycottDisney es tendencia, y al hacer clic en el hashtag inmediatamente queda claro que una de las maneras en que la gente está señalando la virtud es amenazando con cancelar sus suscripciones a Disney+ por completo.

Cuando se trata de saber cuántas personas han cancelado realmente sus suscripciones a Disney+ desde que #BoycottDisney entró en escena, es cuando las cosas se vuelven mucho menos seguras. En la última semana se ha afirmado que Disney+ ha visto entre 350.000 y medio millón de cancelaciones, pero no hay pruebas ni mediciones de terceros que respalden estas cifras.

Curiosamente, aunque este esfuerzo por cancelar Disney+ parece ser un esfuerzo liderado principalmente por el Partido Republicano, la gente de la izquierda también está expresando su propia frustración con Disney. Ya es bastante conocido que los creadores de Disney rara vez han sido de los que agitan el barco, lo que significa que a menudo no han incluido adecuada o abiertamente la representación LGBTQ+ o las historias de otros pueblos marginados. Además, parece que Disney no se ha pronunciado sobre el proyecto de ley "Don't Say Gay Bill" cuando se estaba deliberando, y sólo se ha pronunciado en contra una vez que se ha convertido en ley, lo que ha provocado que muchos se sientan molestos con la empresa por no haber hecho más para evitar este resultado.

