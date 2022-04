Apple TV+ inicia la producción de Lady in the Lake, la serie que adapta el libro de Laura Lippman del mismo título

La miniserie está protagonizada por Natalie Portman y Lupita Nyong'o

La ficción se suma a otros proyectos en construcción de la plataforma como Argylle o Now and Then

La lucha permanente entre plataformas por situarse entre las que más suscriptores acumulan cada vez es más complicada. Los usuarios lo tenemos difícil para decidir si preferimos una u otra pero, en cierta medida, es una buena señal, porque eso quiere decir que trabajan duramente por ofrecernos los mejores contenidos.

Apple TV+ está volcada en convertirse en una de las más interesantes porque, aunque otras le llevan ventaja en catálogo, al menos en la producción propia está haciendo serios esfuerzos por ofrecer productos de calidad, con repartos repletos de estrellas e historias interesantes. En esa línea ha ido estrenando títulos tanto ambiciosos como populares. Los más destacados, sin duda, han sido The Morning Show y Ted Lasso, con nominaciones y premios incluidos, pero también ha habido otros de lo más curiosos y hasta rompedores: Dickinson, See, Invasión, Para toda la humanidad, Servant o Physical, por nombrar algunos.

LADY IN THE LAKE. Set to begin filming next week -- in Baltimore. With Natalie Portman and Lupita Nyong'o. — Laura Lippman (@LauraMLippman) April 22, 2022

Por eso nos frotamos las manos cada vez que revelan el inicio de la producción de un nuevo proyecto. El último ha supuesto una gran noticia para el sector audiovisual pues va a reunir a dos grandes actrices delante de la cámara, Natalie Portman y Lupita Nyong’o. Las ganadoras de sendos premios Óscar protagonizarán Lady in the Lake, la nueva miniserie de Apple TV+ coescrita y dirigida por Alma Har’el. Las tres serán las productoras ejecutivas junto a Dre Ryan, que también participará en la creación y el guion de la serie junto con Har’el, que escribirá el episodio piloto.

Lady in the Lake: sinopsis y reparto de la serie de Apple TV+ basada en el libro de Laura Lippman

Lady in the Lake es la adaptación de la novela homónima de Laura Lippman, incluida en la lista de superventas del New York Times. Esta miniserie se ambienta en el Baltimore de los años 60. Un asesinato sin resolver empuja a Maddie Schwartz (Portman), ama de casa y madre de familia, a reconducir su vida como periodista de investigación. En su camino se cruza con Cleo Sherwood (Nyong’o), una mujer trabajadora que hace malabarismos con la maternidad, varios trabajos y un firme compromiso con el avance de la agenda progresista de la comunidad negra de Baltimore.

Lady in the Lake está producida por Crazyrose y Bad Wolf, y cuenta con la producción ejecutiva de Har’el junto con su socio Christopher Leggett a través de Zusa, su nueva productora. Además de protagonizar la serie, Portman y Nyong’o participan en la producción ejecutiva junto con Sophie Mas, socia de producción de Portman. Jean-Marc Vallée y Nathan Ross, responsables de Crazyrose, también serán productores ejecutivos, al igual que Julie Gardner por parte de Bad Wolf America. La autora, Laura Lippman, y Dre Ryan también participan en la producción ejecutiva del proyecto. El estudio a cargo es Endeavor Content.

Lady in the Lake supone el estreno en la pequeña pantalla de Natalie Portman, además del primer proyecto televisivo de Alma Har’el. La última película de Har’el, Honey Boy, le valió el Premio Especial del Jurado por visión y artesanía en el Festival de Sundance, recibió cuatro nominaciones a los Premios Independent Spirit, incluyendo Mejor Dirección, y un premio del Sindicato de Directores a Mejor Dirección Novel, el primero en recaer en una mujer. Har’el también es la primera mujer en la historia de los premios del Sindicato de Directores en ser nominada en la categorías Dirección Comercial (2018) y Dirección Narrativa (2020).

