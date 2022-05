La producción de la serie Asohka de Disney+ por fin ha comenzado. La noticia de que la nueva serie de Star Wars que presenta a la guerrera Jedi Asohka Tano, interpretada por Rosario Dawson, ha comenzado su rodaje fue anunciada en un tuit en el que aparecía una silla de director con el título de la serie, y un mensaje que decía: "Ahsoka, una serie Original, comienza la producción hoy."

El personaje de Asohka Tano ya existía antes de que Dawson le diera vida; fue introducido inicialmente como personaje en la serie de animación Star Wars: The Clone Wars como una padawan Jedi que ha sido entrenada por Anakin Skywalker antes de que se convirtiera en Darth Vader. La iteración de Dawson se introdujo durante el capítulo 13 de The Mandalorian, cuando conoció al cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin, que albergaba al joven Jedi Grogu. El personaje aparecería más tarde en un episodio de El libro de Boba Fett, donde Tano conoció al hijo de su antiguo entrenador Jedi, Luke Skywalker.

Ahsoka, an Original series, starts production today. pic.twitter.com/b5WgGBihHo — Star Wars (@starwars) May 9, 2022

El futuro de 'Star Wars'

La serie de Asohka estará escrita y dirigida por Dave Filoni, que también ha trabajado en Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: Rebels y The Mandalorian, y que ha dicho sobre el personaje: "Pensé en esta aventura para Ahsoka durante mucho tiempo, y es interesante ver cómo ha evolucionado. Hace años, nunca habría imaginado que surgiera de una rama de un árbol que tuviera algo que ver con un tipo [como el protagonista de Mandalorian] Din Djarin, o un niño que se parece a Yoda. Es una gran lección para mí sobre cómo, cuando tienes otros creativos como [el creador de Mandalorian] Jon Favreau, pueden ayudar a dar tal dimensión y profundidad a lo que estás haciendo".

Aunque no se ha anunciado una fecha de estreno para la serie de Asohka, se ha confirmado que la historia tendrá lugar durante la misma línea temporal que El Mandaloriano. The Hollywood Reporter también ha confirmado que Hayden Christensen volverá como Anakin Skywalker/Darth Vader en la serie. Otros actores confirmados para aparecer en la serie son Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sahkno y Natasha Liu Bordizzo.

