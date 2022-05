Los hermanos Duffer bromean con un spinoff de Stranger Things con un concepto muy diferente al de la serie original. En 2016, la serie de ciencia ficción creada por Matt y Ross Duffer se estrenó en Netflix y se convirtió en una sensación instantánea de la cultura pop. Stranger Things está protagonizada por Winona Ryder y David Harbour junto a un joven reparto que se convirtió en estrellas internacionales tras el estreno de la serie. El reparto incluye a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery.

Ambientada en la zona rural de Hawkins, Indiana, en la década de 1980, Stranger Things sigue a un grupo de amigos y a sus familias mientras se enfrentan a una amenaza sobrenatural del Upside Down con la ayuda de Eleven (Brown), una chica con poderosas habilidades. Desde que comenzó, Stranger Things no ha hecho más que crecer, y la esperada cuarta temporada promete ser la más grande hasta ahora. Es apropiado que el drama paranormal esté alcanzando nuevas cotas, ya que la ya ordenada temporada 5 de Stranger Things será también la última.

En preparación para el estreno de la temporada 4, volumen 1 de Stranger Things esta semana, los Duffer se han abierto a Variety sobre su exitosa serie. Los hermanos Duffer revelan que tienen una idea para un spinoff después de que Stranger Things haya terminado, pero no será nada parecido a la serie original. Los creadores de la serie explican que, aunque no han escrito nada para el planeado spinoff, éste sorprenderá a todo el mundo.

"Tenemos una idea para un spinoff con la que estamos súper entusiasmados... pero aún no le hemos contado a nadie la idea, y mucho menos la hemos escrito. Creemos que todo el mundo -incluido Netflix- se sorprenderá cuando escuche el concepto, porque es muy, muy diferente". Pero, de alguna manera, Finn Wolfhard -que es un chico muy inteligente- adivinó correctamente de qué iba a tratarse. Pero aparte de Finn, nadie más lo sabe".



Será interesante ver a qué se refieren los hermanos Duffer con "muy, muy diferente", ya que la temporada 4 de Stranger Things ya parece ser un cambio respecto a las tres primeras temporadas de la serie. No sólo se ha dividido el grupo con Eleven, Will (Schnapp), Jonathan (Heaton) y Joyce (Ryder) mudándose a California, sino que se enfrentarán a un nuevo villano del Upside Down. La temporada en sí también será más larga, ya que algunos episodios llegarán a superar las dos horas. Teniendo en cuenta todos estos cambios que los Duffer están introduciendo en Stranger Things, las posibilidades de un spinoff podrían ser infinitas.

Los hermanos Duffer parecen muy entusiasmados con su idea de spinoff de Stranger Things, pero existe la posibilidad de que los fans nunca vean el plan actual. Después de que se estrene la cuarta temporada este año, el dúo de showrunners aún tiene que terminar la quinta temporada de Stranger Things, que concluirá la historia de Eleven y Hawkins. A medida que desarrollen esa temporada final, podrían encontrarse ramificando en otras direcciones narrativas. Sin embargo, aunque el plan de los hermanos Duffer puede cambiar, parece seguro que tienen más historias de Stranger Things que contar.

