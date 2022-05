Desde que se anunció la serie, la próxima serie de televisión de Obi-Wan Kenobi ha estado marcada en los calendarios de los fans de Star Wars de todo el mundo.

A medida que se acerca su estreno, han ido apareciendo más y más detalles que han contribuido a abrir el apetito de los fans que están ansiosos por ver a Ewan McGregor retomar el papel del Jedi.

Pero, ¿cuál es la fecha y hora de estreno de Obi-Wan Kenobi?

La serie Obi-Wan Kenobi retoma la historia del Jedi 10 años después de la purga del Emperador y su ascenso al poder en La venganza de los Sith.

Escondido en Tatooine, Kenobi ha jurado mantener a salvo al joven Luke Skywalker, pero cuando la influencia del Imperio amenaza con llegar al remoto planeta, Obi-Wan se ve arrastrado de nuevo a la acción sin quererlo.

Con la Inquisición Imperial a la caza de los Jedi, nunca ha habido un momento más peligroso para Obi-Wan, pero la aventura le llama cuando el Jedi se embarca en una emocionante aventura a lo largo de la galaxia.

'Obi Wan Kenobi': hora de estreno de la serie en España

Obi-Wan Kenobi se estrenará en Disney+ el viernes 27 de mayo de 2022 a medianoche, hora del Pacífico, en Estados Unidos.

Originalmente, la serie iba a llegar el 25 de mayo, cuando se cumplían 45 años del estreno de Una nueva esperanza, pero la fecha de estreno se retrasó dos días, hasta el 27 de mayo para coincidir con el estreno de Stranger Things.

Como la mayoría de los estrenos de Disney+, la nueva serie se estrenará a la misma hora en todo el mundo y para las distintas zonas horarias esto se traduce en:

12am PT en los EE.UU.

3am ET en los EE.UU.

8am BST en el Reino Unido

9am CEST en Europa (ESPAÑA)

'Obi Wan Kenobi': los capítulos de la serie

Obi-Wan Kenobi contará con un total de seis episodios. En comparación con las otras series de acción real de Star Wars de Disney+, The Mandalorian y El libro de Boba Fett, esto convierte a Obi-Wan Kenobi en la serie más corta hasta el momento.

Sin embargo, para compensar su corta duración, los fans de Star Wars podrán ver los dos primeros capítulos de una sola vez, ya que los episodios 1 y 2 se estrenarán el 27 de mayo.

Después de eso, los cuatro episodios restantes se emitirán los miércoles, estrenándose cada semana hasta que el episodio 6 llegue el 22 de junio.

