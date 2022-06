Si todavía te persigue el final de Dark, el thriller alemán sobre viajes en el tiempo de Baran bo Odar y Jantje Friese, ahora es un buen momento para estar suscrito a Netflix. Como parte de la Semana Geeked, el gigante del streaming ha lanzado un nuevo teaser de 1899, su próxima serie de misterio y terror de época, así como un vídeo entre bastidores. Prepárate para quedar abrumado por la inesperada ternura de esta pareja creativa tan espeluznante.

"Dark no era de acción en absoluto, pero esta es realmente una serie de acción con mucha violencia, golpes, carreras, gritos", explicó bo Odar en el teaser. "Creo que va a ser emocionante ver si al público, en realidad, le gusta este nuevo rompecabezas también como le gustó Dark y si van a descubrir de qué va realmente esta serie".

¿Cómo es '1899'?

Ambientada en el año del título, 1899 sigue a un grupo de emigrantes europeos que abandonan Londres para dirigirse a la ciudad de Nueva York. Pero cuando se encuentran con otro barco de emigrantes en el mar, este pasaje intercostal se convertirá en una pesadilla. Antes de este vídeo, la única imagen de 1899 que hemos visto es un barco en el océano tormentoso mientras una señora invisible dice ominosamente: "Esto no puede ser real". Seguimos sin saber de qué habla esa señora, pero nuestro interés se ha despertado.

En este último teaser se puede ver una especie de código secreto de un triángulo, un motín en un barco, un elegante trabajo de abanico, una sustancia viscosa negra que se mueve y un montón de gente que parece totalmente horrorizada. Este nuevo aspecto también termina con uno de los tropos más geniales de la navegación por el mar que se pueden llevar a la pantalla: un barco que desciende a un remolino gigante. Crucemos los dedos para que también tengamos un monstruo marino.

Por muy divertido que sea ver lo que estos retorcidos creadores tienen preparado, 1899 también marca un cambio en el enfoque de la producción de Netflix, como se revela en el clip entre bastidores. La serie se ha rodado en Dark Bay, un estudio de producción virtual de última generación. En lugar de depender de pantallas verdes, que resultan difíciles para los actores, o de costosas localizaciones, los estudios de producción virtual utilizan pantallas gigantes para reconstruir los escenarios. The Mandalorian, de Disney+, fue la primera serie que popularizó este enfoque.

"Netflix nos ayudó mucho desde el principio porque nos dijo: 'Esto podría ser el futuro y podría ser realmente interesante para tu proyecto'", afirma bo Odar.

