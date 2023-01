La temporada 3 de The Mandalorian llegará en marzo de 2023, y el tráiler de la tercera temporada de Mando tiene a los fans más emocionados que nunca por la próxima entrega de la serie estrella de Star Wars Disney+. The Mandalorian, una de las series más importantes del universo Star Wars, ha dominado la cultura pop desde que Disney la estrenó en 2020, aunque en la tercera temporada, en 2023, la serie ya no trata solo de Din y Grogu. Con Boba Fett, Ahsoka Tano, Bo-Katan Kryze, e incluso Luke Skywalker apareciendo en The Mandalorian, la serie es ahora más expansiva que nunca. La temporada 3 de The Mandalorian llegará a Disney+ en marzo de 2023, y esto es todo lo que se sabe sobre la próxima aventura de Din Djarin y Grogu.

En los momentos finales de la segunda temporada de The Mandalorian, Jon Favreau volvió a cambiarlo todo. Aunque en sus dos primeras temporadas estuvo muy desconectada de las películas principales y de la Saga Skywalker, The Mandalorian hizo lo imposible, poniendo a un joven Luke Skywalker cara a cara con Baby Yoda y Mando.

Con una desgarradora despedida, Luke se lleva al pequeño Grogu lejos de papá Mando para que sea entrenado en los caminos Jedi. El Moff Gideon de Giancarlo Esposito permanece bajo la custodia de Mando. Hay cierta tensión entre Mando y Bo-Katan por el sable de la muerte, que debe ganarse en combate y convierte a su dueño en el líder de los mandalorianos. Y Boba Fett tendrá su propio spin-off de Star Wars. Es un futuro completamente nuevo para The Mandalorian, así que ¿qué va a pasar en la tercera temporada?

'The Mandalorian' Temporada 3: fecha de estreno

Tras algunos retrasos, la fecha de estreno confirmada de la temporada 3 de The Mandalorian es el 1 de marzo de 2023. La tercera temporada de The Mandalorian comenzó a rodarse en octubre de 2021, pero por desgracia la producción se vio interrumpida. En julio de 2022 se iniciaron los nuevos rodajes, según reveló la actriz de Bo-Katan Kryze Katee Sackhoff. Los reshoots no deberían ser necesariamente motivo de preocupación, pero algunos fans temían que pudieran provocar un retraso en el estreno.

Resultó que los nuevos rodajes no eran nada de lo que preocuparse. Aunque en un principio se habló de un estreno en febrero de 2023, la nueva temporada de Mandalorian ha conseguido mantener su fecha de estreno a principios de 2023. Así las cosas, la temporada 3 de The Mandalorian va directa a su fecha del 1 de marzo de 2023.

Si te interesa saber cómo se alineará con El libro de Boba Fett, Jon Favreau confirmó en Good Morning America que la tercera temporada seguirá inmediatamente a esa entrega. Es una noticia adyacente a Mandalorian, pero también significa que se avecinan más spin-offs de Star Wars para saciar la sed.

'The Mandalorian' Temporada 3: Argumento

Esta es la parte divertida. Entre la primera y la segunda temporada, sabíamos que The Mandalorian continuaría con Mando tratando de devolver al bebé Yoda a su pueblo. Es probable que la tercera temporada de The Mandalorian profundice mucho más en la cultura y la historia mandalorianas. En la segunda temporada, Din Djarin se encontró con Bo-Katan y sus Búhos de la Noche, y prometió ayudarles a recuperar Mandalore si le ayudaban a recuperar al Niño. Mando derrotó a Moff Gideon en combate, haciéndose con el Sable Oscuro y convirtiéndose, sin saberlo, en el legítimo gobernante de Mandalore.

Como se vio en el episodio 5 de El libro de Boba Fett, no todos los mandalorianos están contentos con dejar el sable láser a Din Djarin, y es probable que se encuentre ante un desafío cuando intente reunir a los mandalorianos dispersos. Por desgracia, es evidente que Din Djarin necesitará entrenarse; los no Jedi pueden usar sables láser, pero necesitan practicar técnicas de meditación que les permitan establecer un vínculo con la espada, y Din Djarin no conoce ninguna de ellas por el momento.

El final de la segunda temporada de Mandalorian terminó con Luke Skywalker entrenando a Grogu como parte de su nueva Orden Jedi, pero Din Djarin no podía aceptar que se trataba de un adiós definitivo. Incluso mandó forjar una armadura Beskar para Grogu. Por desgracia, la búsqueda de Din Djarin en la segunda temporada le costó muy cara, ya que los supervivientes de su antiguo clan exiliaron a Din Djarin por romper la regla del casco durante la búsqueda. Esto hizo que Din Djarin tuviera aún más ganas de reencontrarse con el resto de su familia, especialmente con el Niño. En efecto, los dos se reúnen al final de El libro de Boba Fett, con Grogu eligiendo el Camino Mandaloriano en lugar de las Enseñanzas Jedi.