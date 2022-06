Como parte de las celebraciones de la Semana Geeked, Netflix ha revelado oficialmente el primer tráiler de la reposición de la temporada 4 de Manifest. Emitida por primera vez en 2018 en la NBC, Manifest cuenta la historia de un grupo de pasajeros de avión que reaparecen repentinamente después de estar desaparecidos durante cinco años. La serie presenta un misterio a fuego lento a medida que los pasajeros intentan averiguar cómo y por qué desaparecieron, mientras que también luchan por entender las voces y visiones que experimentan, que parecen predecir eventos futuros. Sin embargo, a pesar de los apasionados seguidores, la NBC canceló Manifest después de la tercera temporada.

La tercera temporada de Manifest terminó con un gran cliffhanger y su creador, Jeff Rake, presentó la serie a la NBC con un arco de seis temporadas, por lo que estaba claro que había más historias que contar. Aunque las negociaciones iniciales para encontrar un nuevo hogar para la serie fracasaron, Netflix decidió finalmente salvar la serie Manifest y renovarla para una temporada 4 final de 20 episodios. Aunque no se sabe mucho sobre la trama de la próxima temporada 4 de Manifest, se ha confirmado que volverán varios miembros del reparto central, como Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Luna Blaise, Parveen Kaur, Holly Taylor, Daryl Edwards y Matt Long, entre otros.

Ahora, Netflix ha proporcionado el primer vistazo oficial al renacimiento de Manifest, adelantando algo de lo que está por venir en la temporada 4. El clip de dos minutos muestra a Michaela Stone husmeando en un patio de embarque antes de descubrir a un hombre herido atrapado en un contenedor. Stone 828 está siniestramente grabado en la piel del antebrazo del hombre.

El final de 'Manifest'

Manifest es conocida por su misterio lento, y la temporada 4 de Netflix parece seguir esa tendencia. Todavía no está claro qué significa el mensaje en el brazo del hombre, pero el 828 es el número de vuelo del avión original desaparecido, lo que insinúa una conspiración mayor. Afortunadamente, el público fiel no tendrá que esperar mucho más para conocer la fecha de estreno de la cuarta temporada de Manifest, ya que se espera que Netflix la anuncie pronto.

Netflix no es ajeno a revivir series queridas, pero no todas esas series resultan ser tan exitosas como sus encarnaciones anteriores. Arrested Development, por ejemplo, fue revivida por Netflix para las temporadas 4 y 5, y ambas sufrieron un notable descenso de calidad. Aunque todavía es demasiado pronto para saber si Manifest compartirá un destino similar, el nuevo clip insinúa que sigue siendo en gran medida la misma serie de la que los espectadores se enamoraron cuando se emitió por primera vez en 2018. El nuevo clip de la cuarta temporada de Manifest también insinúa que el misterio central relacionado con el vuelo 828 que ha estado impulsando la serie hasta ahora finalmente se resolverá antes de que termine la última entrega.

