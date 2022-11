Las 60 mejores películas de risa de Netflix

Mable "Madea" Simmons es fácilmente el personaje más reconocible de Tyler Perry. Considerada por algunos como la abuela favorita de Estados Unidos, cualquiera que esté familiarizado con la impetuosa matriarca sabe que apareció por primera vez en la obra de teatro de Perry de 1999, I Can Do Bad All by Myself, antes de debutar en el largometraje en 2005, Diary of A Mad Black Woman.

Esta matriarca, brutalmente honesta y a menudo malhablada, y un icono, pasó a anclar una franquicia de 10 películas.Perry escribió esta última entrega de la franquicia. La historia gira en torno a la graduación universitaria del bisnieto de Madea. Como es de esperar, este momento de celebración se convierte en una revelación de secretos que provoca un drama entre la familia. Toda la agitación amenaza con destruir el feliz regreso a casa.

Todo sobre 'El regreso a casa de Medea'