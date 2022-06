El pasado mes de mayo Movistar Plus+ estrenó una serie muy particular, una producción que apostaba por la intriga a un ritmo pausado. ¿A alguien le suena? Sí, el sello de los creadores de Hierro volvía a la plataforma con una nueva propuesta, esta vez en el Norte de España. Así conocimos Rapa, un thriller criminal que vio la luz el jueves 19 de mayo y desde entonces se ha confirmado como un gran éxito de crítica y audiencia, situando situado la serie como el mejor estreno de la temporada en Movistar Plus+.

Los datos avalan el triunfo de la ficción, pues Rapa ha logrado unas cifras excepcionales de consumo en su primer mes de disponibilidad. Nada menos que el 75% de los clientes que vieron el primer episodio han completado la temporada. Por eso el equipo de la serie y sus seguidores tienen algo que celebrar. Habrá más episodios de Rapa en Movistar Plus+.





Rapa: Movistar Plus+ confirma la producción de una temporada 2 de la serie

Creada por Pepe Coira y Fran Araújo, la serie original Movistar Plus+ tendrá una segunda temporada protagonizada de nuevo por Mónica López (Hierro, Antidisturbios) y Javier Cámara (Sentimental, Venga Juan), como Tomás. La trama de los nuevos episodios deja atrás el municipio coruñés de Cedeira para trasladarse a Ferrol. Allí los espectadores volverán a presenciar la investigación de un caso sin resolver que volverá a unir a la pareja. Así, a modo de antología del crimen, disfrutaremos de los particulares métodos policiales de Maite y Tomás.



