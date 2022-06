Obi-Wan Kenobi casi llega a su fin, y de repente hay otras series que compiten por nuestra atención. Sí, Ms. Marvel se estrena el mismo día ahora, pero eso no ha cambiado nada: la fecha de estreno del episodio 5 de Obi-Wan Kenobi se ajusta al horario habitual en Disney Plus.

Cuando veamos el episodio 5 de Obi-Wan Kenobi en Disney Plus, nos preguntaremos cuándo se producirá la revancha del siglo. Porque ahora que Obi-Wan (Ewan McGregor) salvó a Leia (Vivien Lyra Blair), parece que todo lo que le queda a la serie es darnos la gran pelea que todos hemos estado esperando.

Sí, Obi-Wan y Anakin/Vader pelearon en el tercer episodio (y qué pelea fue), pero eso se sintió como una provocación para una pelea más grande. Además, aunque Lucasfilm y Disney Plus le dan crédito a Hayden Christiansen por interpretar a Anakin/Vader, apenas hemos visto al actor en lo que va de la temporada (¿era él mismo en el tanque de Bacta?) Y Vader encontrará a su presa porque Reva hizo un movimiento inteligente justo antes de que Obi-Wan y Leia escaparan. Convirtió el droide L0-LA59 de Leia (al que la niña llama cariñosamente 'Lola') en una baliza de rastreo.



A continuación, le mostraremos rápidamente los horarios del nuevo episodio de Obi-Wan, además de un vistazo al cronograma de estreno más grande de Obi-Wan Kenobi para aquellos que desean marcar la fecha del final en sus calendarios.

'Obi Wan Kenobi' Episodio 5: hora de estreno

La fecha de estreno del episodio 5 de Obi-Wan Kenobi es el miércoles 15 de junio a las 0.01 a.m. Los primeros dos episodios se estrenaron un viernes. Los dos anteriores han sido lanzados los miércoles, y eso continuará aquí.

Obi-Wan Kenobi está lanzando un nuevo episodio en Disney Plus semanalmente, después del estreno doble de temporada. La serie completa tendrá seis episodios, pero mientras que los episodios 1 y 2 llegaron un viernes, los siguientes episodios llegarán los miércoles. Así es cuando llegará cada entrega:

Episodio 1 de Obi-Wan Kenobi: 27 de mayo, ¡ya disponible!

Episodio 2 de Obi-Wan Kenobi: 27 de mayo, ¡ya disponible!

Obi-Wan Kenobi episodio 3: 1 de junio, ¡ya disponible!

Episodio 4 de Obi-Wan Kenobi: 8 de junio, ¡ya disponible!

Obi-Wan Kenobi episodio 5: 15 de junio

Obi-Wan Kenobi episodio 6: 22 de junio

