¿Tienes lo que hay que tener para entrar en el Upside Down? ¡Adéntrate en el laboratorio de Hawkins! Métete en la piel de Eleven y a sométete a las pruebas que ella aprobaría con nota en Stranger Things. Los fans de la serie podrán disfrutar de The Lab en el espacio Movistar Gran Vía 28 del 18 de de junio al 31 de julio, una experiencia gratuita para descubrir hasta dónde llegan tus poderes paranormales.

The Lab es un espacio que recreará el Laboratorio de Hawkins de la serie 'Stranger Things' en Movistar Gran Vía 28. Un recorrido gratuito por un espacio inmersivo que empezará con un photo opportunity en la misma puerta del edificio de Telefónica (puerta Gran vía con Fuencarral): una grieta al Upside Down.

A continuación, los visitantes se sentirán como la mismísima Eleven al ser sometidos a diferentes pruebas con las que demostrarán hasta dónde llegan sus poderes paranormales. Además de fotos, los asistentes se llevarán un recuerdo de la serie personalizado.



Entre todos los asistentes a la experiencia que graben y suban un TikTok con este hashtag, elegiremos al mejor que conseguirá el pack definitivo para disfrutar de la serie: merchandising exclusivo de 'Stranger Things', una televisión de 50´´ y una máquina de palomitas

'The Lab': nuevas fechas por España

Tras su paso por Madrid, The Lab se trasladará a Barcelona del 19 de agosto al 24 de septiembre. En Valencia también los fans podrán disfrutar de 'Stranger Things' haciéndose fotos en distintos decorados de la serie del 23 de junio al 31 de julio.

