Juego de Tronos ha sido, desde su estreno en 2011, la serie por excelencia de la segunda década de los 2000. Millones de fanáticos procedentes de diversas partes del mundo se engancharon a esta ficción durante sus 8 temporadas siguiendo la pista a los Targaryen, los Stark, los Lannister y el resto de familias en lucha por el Trono de Hierro.

Tras su polémico final, en 2019, los seguidores quedaron con un tremendo vacío seriéfilo que solo podría llenar alguna otra producción relacionada con la serie original. Por suerte, HBO Max, en connivencia con varios guionistas y el mismísimo George R.R. Martin, empezó a pensar en la posibilidad de ampliar en universo de Game of Thrones desde algún tiempo antes. Por eso, en un primer momento se anunció el inicio del proyecto La Larga Noche, la que hubiese sido la primera precuela, protagonizada por Naomi Watts. Sin embargo, la idea no cuajó y finalmente será La Casa del Dragon, la serie sobre el origen de los Targaryen, la que verá la luz en HBO Max el próximo 22 de agosto. Pero ya sabemos que este no será el único proyecto que saldrá adelante.

Kit Harington is attached to reprise his role as Jon Snow in a #GameofThrones sequel series #THRNews pic.twitter.com/ezQxiqW7bX — The Hollywood Reporter (@THR) June 20, 2022

Juego de Tronos: Kit Harington volverá a ser Jon Snow en la secuela de la serie original

Por primera vez se habla de qué va a pasar tras Juego de Tronos. El medio estadounidense The Hollywood Reporter reveló que el actor Kit Harington estaría ligado a un nuevo proyecto que, en formato secuela, pretende recorrer la vida de su personaje, Jon Snow, justo a continuación de los impactantes acontecimientos que cerraron la ficción en su octava temporada. De llegar a término este spin-off, los capítulos desarrollarían cómo vive el ya reconocido como Aegon Targaryen en el nuevo contexto político de los Siete Reinos. Tendríamos entonces la oportunidad de descubrir qué ha sido de él al norte del Muro y, quizá, destapar nuevas intrigas ahora que el mundo conoce que es el último miembro vivo de la familia Targaryen.

