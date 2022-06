La producción de historias creadas en los países en los que desembarcan las plataformas es ya una tendencia afianzada. Todos los proveedores de streaming se están poniendo las pilas con la ficción nacional y la competencia es cada vez más feroz. De ello dependen las suscripciones a su catálogo y HBO Max también ha sabido entenderlo. Por eso no escatima en gastos cuando se trata de aumentar la calidad de uno de sus estrenos estrella del pasado 2020, 30 monedas.

La serie creada y dirigida por Álex de la Iglesia estaba concebida desde un inicio para narrarse en tres bloques y, gracias al éxito de su primera tanda, HBO Max tardó poco en confirmar la producción de otras dos temporadas más que cerrarían la historia. De modo que para todos los fanáticos de 30 monedas fue un motivo de alegría descubrir que el pasado mes de febrero dio comienzo el rodaje de la segunda temporada de la serie, con la incorporación de Najwa Nimri al reparto. Pero las alegrías no cesan y hemos podido conocer el nombre de otro de los grandes fichajes de este año.

El aclamado actor ganador del Emmy® Paul Giamatti se incorpora al reparto de la T2 de #30Monedas.



Su personaje, Christian Barbrow, es un billonario gurú de la ciencia y cabeza de una misteriosa "Hermandad". Nadie sabe realmente sus verdaderas intenciones... pic.twitter.com/Hg6qlK4rS3 — HBO Max España (@HBOMaxES) June 23, 2022

Paul Giamatti, fichaje internacional para el reparto de la temporada 2 de 30 monedas

El actor de Billions y Lodge 49 es la última incorporación al reparto de 30 monedas, tal como lo anunciaba HBO Max en sus redes sociales el pasado 23 de junio. Apenas han trascendido unas pinceladas de su personaje en la ficción pero ya sabemos su nombre y cuál será su punto de partida en los nuevos capítulos. Paul Giamatti (Straight Outta Compton, Cinderella Man) desempeñará el rol de Christian Barbrow, un billonario gurú de la ciencia y cabeza de una misteriosa "Hermandad". Nadie sabe realmente sus verdaderas intenciones...



