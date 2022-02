HBO Max inicia el rodaje de la temporada 2 de 30 monedas.

Repite buena parte del reparto de los episodios anteriores y se suma a ellos Najwa Nimri.

Eduard Fernández recupera la barba y el alzacuellos para resucitar al padre Vergara porque el rodaje de la temporada 2 de 30 monedas ya es una realidad. Los nuevos episodios comienzan a construirse este mes de febrero para completar las aventuras de este particular religioso que pelea contra fuerzas oscuras y las facciones más siniestras de la Iglesia.



Demonios, posesiones y religiosos de lo más siniestro vuelven a Pedraza para atormentar a sus habitantes, aunque en la nueva tanda de episodios buena parte de los disgustos los provocarán Merche (Macarena Gómez) y Lagrange (Francisco Reyes), que en el último episodio huyen juntos con una de las monedas de Judas.

30 monedas: reparto y fichajes de la temporada 2

Por el momento sabemos a ciencia cierta que Eduard Fernández (La zona, Los renglones torcidos de Dios) seguirá llevando sobre sus hombros la pesada carga de defender a la humanidad gracias al brevísimo teaser que compartió Álex de la Iglesia hace unos días. Aunque imaginamos que las va a pasar canutas a juzgar por su aspecto en los segundos finales. También, dado que sus personajes han dejado una trama abierta, esperamos la presencia de Macarena Gómez (La que se avecina) y Francisco Reyes (Cuéntame cómo pasó, ¡García!).

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pero la gran noticia es la de la incorporación de Najwa Nimri (Vis a vis, La Casa de Papel) al reparto. En las diferentes entrevistas que ha concedido la actriz con motivo de los Goya ha reconocido a TVE o Fotogramas que se unía al equipo desde el inicio del rodaje, el lunes 14 de febrero, y que estaba emocionada por trabajar con Álex de la Iglesia en un personaje que, según comentaba, han encajado muy bien en la trama.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io