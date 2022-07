Cuándo se estrena la temporada 5 de 'Stranger Things'

Se espera que la temporada 5 de Stranger Things se abra con un salto en el tiempo, según han confirmado los hermanos Duffer, aunque el cliffhanger final de la temporada 4 pone en duda la efectividad de los saltos en el tiempo. La cuarta temporada de Stranger Things terminó con el mayor y más ambicioso cliffhanger de la serie hasta la fecha, con Vecna comenzando aparentemente su invasión de Hawkins y el resto del mundo. Esto plantea la cuestión de cómo funcionará el salto temporal, teniendo en cuenta el comienzo de un evento tan grande.

Dado que todas las temporadas de Stranger Things han concluido sus respectivas historias de forma bastante clara, desde el hallazgo de Will en la primera temporada hasta el cierre de la puerta por parte de Eleven en la segunda y la operación rusa y el Mind Flayer frustrados en Starcourt en la tercera, fue un poco sorprendente que el plan de Vecna tuviera éxito en el final de la cuarta temporada de Stranger Things. Después de tomar las cuatro víctimas que necesitaba para abrir la cantidad necesaria de puertas hacia el Upside Down, Vecna unió las cuatro puertas para comenzar la invasión del Upside Down en Hawkins. Normalmente, se espera que este final se traslade directamente a la temporada 5 de Stranger Things.

En primer lugar, la principal forma en que el salto temporal de la temporada 5 de Stranger Things funcionará es en el razonamiento inicial de los hermanos Duffer detrás de la decisión. Los creadores de Stranger Things citaron la edad de los actores de la serie como la razón principal, ya que la mayoría de los actores "niños" tienen ahora entre 18 y 20 años a pesar de que interpretan a personajes que se supone que tienen alrededor de 15/16 años. Si el salto temporal de la quinta temporada de Stranger Things es de unos dos o tres años, esto haría que los personajes de la serie se ajustaran más a las edades de sus respectivos actores. Sin embargo, eso plantea la cuestión de cómo funcionaría esto en el contexto de la historia, dado el enorme cliffhanger de la cuarta temporada.

Una de las formas en que el salto temporal puede funcionar es en la recuperación tanto de Vecna como de Eleven. En todo caso, la temporada 4 de Stranger Things estableció que la batalla final aparentemente se reducirá a estos dos personajes, dado que son quienes empezaron todo. En la cuarta temporada también se afirma que los poderes de Eleven aún no son suficientes para igualar los de Vecna, por lo que un salto en el tiempo permitiría que los poderes de Eleven se fortalecieran. Dado que Vecna está recibiendo una importante paliza en tres frentes diferentes -por parte de la tripulación de Hawkins, los poderes mentales de Eleven y los esfuerzos del trío de la prisión rusa-, tendría sentido que necesitara algo de tiempo para recuperarse y planear su invasión.

'Stranger Things' Temporada 5: fecha de estreno

Es probable que el estreno de la temporada 5 de Stranger Things se produzca con cierta distancia. Aunque los Duffer querían rodar la quinta temporada a la vez que la cuarta, no fue posible, a pesar de que podría haber acelerado el estreno. La posproducción de la cuarta temporada de Stranger Things obligó a dividirla en dos partes, y es probable que la quinta temporada vuelva a ser más grande, con unos requisitos de posproducción inevitablemente mayores.

El rodaje de la cuarta temporada de Stranger Things tardó casi dos años, incluso antes de que comenzara la fase de posproducción, y aunque el bloqueo habrá desempeñado un papel en ese extenso período de rodaje, la quinta temporada de Stranger Things podría seguir teniendo un largo calendario de rodaje. Esto hace que 2024 sea el año más probable para el estreno de la última temporada.

