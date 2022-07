Muchas historias giran en torno a sucesos que cambian la vida del protagonista, pero una nueva serie limitada de Netflix se toma esta idea de forma un poco más literal. ¡Qué susto, tía! es una comedia sobrenatural sobre una estudiante de secundaria dispuesta a salir de su caparazón de alhelí. Sólo que ella no sabe que el caparazón es su forma física. Cuando el instituto llega a su fin, Erika Vu (Lana Condor) decide que es el momento de vivir su vida de ensueño y se involucra en una noche salvaje. Todo va mejor de lo que podría haber imaginado excepto por un pequeño detalle: cuando se despierta al día siguiente, ¡está muerta! Convertida en fantasma, Erika Vu tiene que resolver algunos problemas, principalmente cómo atar algunos de los cabos sueltos que dejó en su vida.

Su nueva forma no corpórea tiene una ventaja: si no era popular en el instituto, ahora parece serlo. Erica ha decidido que su reciente muerte será el catalizador perfecto para catapultarla a la fama de influencer y mantenerla fuera de las catacumbas. Esta serie limitada de comedia de adolescentes y fantasmas de Netflix toma más notas de películas como Book Smart y la reciente comedia de Rebel Wilson Vuelta al Insti que de películas como El sexto sentido.

'¡Qué susto, tía!': el reparto

Lana Condor es el nombre más importante de este reparto. Interpreta el papel principal de Erika Vu, pero los fans pueden conocerla por algunos de sus otros papeles en la industria cinematográfica de novelas juveniles y románticas. En particular, interpretó a Lara Jean Covey en la exitosa franquicia To All The Boys, basada en la serie de libros del mismo nombre de Jenny Han. También ha protagonizado recientemente la comedia romántica de ciencia ficción Moonshot junto a Cole Sprouse en HBO Max.

Además de protagonizar la serie, Condor también está acreditada como productora ejecutiva. En una entrevista con la revista Seventeen, Lana deja entrever algunas claves de su personaje, Erika Vu: "Mi personaje se convierte en la peor persona de la historia", explica. "Es cutre y mala". Será interesante ver cómo se desarrolla esta dinámica, y cómo hará para vivir su mejor vida después de la muerte.

