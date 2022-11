Posiblemente sea la serie que abrió las puertas de Netflix a una generación e hizo que se extendiera por todos los países, ya que hasta entonces sus éxitos habían llegado con series adultas como House of Cards u Orange is a new black. Es un homenaje a los clásicos misterios sobrenaturales de los años 80, Stranger Things es la historia de un niño que desaparece en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana, sin dejar rastro en 1983.

En su búsqueda desesperada, tanto sus amigos y familiares como el sheriff local se ven envueltos en un enigma extraordinario: experimentos ultrasecretos, fuerzas paranormales terroríficas y Once, el personaje que nos enamoró en la primera temporada, nos sorprendió en la segunda y que ya nos aburre en la tercera.

Todo sobre la temporada 4 de 'Stranger Things'