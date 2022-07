La vida se encarece a pasos agigantados pero en unos servicios se nota más que en otros dependiendo del uso que les demos. En el caso del consumo televisivo las plataformas se están llevando una parte fija del gasto familiar, pues garantizan entretenimiento casi en cualquier parte solo con el uso de una televisión o dispositivo electrónico. De modo que, cuando hay una subida de precios repercute inmediatamente en la distribución presupuestaria de los hogares. Esto es lo que ocurrió el pasado mes de octubre con Netflix, que subió sus tarifas en sus planes, y ahora parece el turno de Amazon Prime Video.

La plataforma de compras online Amazon ha comunicado en la madrugada del 26 de julio que, tras la subida de precios a principios de este año en Estados Unidos, también lo hará en España hacia el final del verano. El próximo 15 de septiembre los usuarios de Amazon Prime Video pagarán más por su suscripción, tanto en la variedad mensual como en la anual. Esto afecta, por tanto, tanto a quienes emplean su cuenta para las ventajas en compras como a quienes aprovechan para disponer del catálogo de Prime Video.

Amazon Prime Video: los nuevos precios de 2022

Para que nadie se pierda con la subida de precios de Amazon Prime Video os aclaramos cuánto vais a pagar a partir de septiembre con los distintos planes de la plataforma:

Plan mensual: el precio pasa de 3.99 a 4.99 euros al mes

Plan anual: el precio pasa de 36 a 49.99 euros al año

Los nuevos abonados tendrán que pagar las cuotas actualizadas, mientras que los actuales irán recibiendo en las próximas semanas un correo electrónico avisando del aumento, aclarando no solo las cifras, sino también el período de aplicación y las opciones de gestión de la suscripción de Amazon Prime Video.

La inflación sube un 10% y Amazon Prime un … 33% pic.twitter.com/ucG9bHdiXS — Pedro Blanco (@pedroblancoa) July 26, 2022

El precio de otras plataformas en España en 2022

Estas son las otras plataformas de suscripción principales del país y sus precios:

Netflix

Plan básico (una pantalla): 7,99 euros al mes

Plan Estándar (dos pantallas): 12,99 euros

Plan Premium (4 pantallas): 17,99 euros.

Filmin

Filmin es la plataforma de suscripción líder en España para películas y programas de televisión independientes y de autor. Para poder ver sus contenidos se puede escoger entre su pago mensual de 7,99 euros o el anual de 84 euros.

Movistar+

Movistar, el gran proveedor de telecomunicaciones propiedad de Telefónica, permite ver varios canales de pago en paquetes de diferentes precios. Pero para quienes solo quieren acceder a su producción propia existe la opción de suscribirse a Movistar+ Lite, una plataforma de contenido original que suele estar disponible por 8 euros al mes, aunque es habitual que lancen ofertas en los períodos vacacionales de 2 o 3 meses por esa misma cuota.

Disney +

Disney+ se lanzó en España en marzo de 2020 con un amplio catálogo que incluye Disney, Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic. En aquel momento la oferta de lanzamiento era de 6.99 al mes y 69.99 euros al año, pero esta primavera se produjo una fuerte subida de los precios que dejó las cuotas en 8,99 euros al mes u 89,90 euros al año.

Apple TV+

La plataforma ofrece actualmente una prueba gratuita de 3 meses tras la cual cuesta 4,99 euros/mes con series como The Morning Show o Ted Lasso como principal reclamo.

HBO Max -

El creador de Juego de Tronos, Los Soprano, Sexo en Nueva York o The Wire lanzó HBO Max en España el 26 de octubre de 2021, reuniendo además todo el universo Warner en una sola plataforma, tanto en el catálogo de inicio como en sus próximos estrenos. El servicio de streaming sustituyó a HBO España. Su llegada incluyó ofertas de lanzamiento exclusivas pero, tras esa etapa inicial, fijaron sus cuotas en 8,99 euros al mes o 69,99 euros al año.

Rakuten.tv

Con sede en Barcelona, este servicio de streaming VOD incluye contenidos de Warner Bros, Disney y Sony Pictures, así como de distribuidoras locales y sellos independientes. La suscripción mensual, de 6,99 euros, ofrece acceso a su catálogo, pero parte de él también está disponible de forma gratuita.

Starzplay

Starzplay es una plataforma de VOD gestionada por la compañía de entretenimiento estadounidense Lionsgate, que ofrece películas y programas de televisión de Hollywood y programas infantiles. Llegó a España en 2019 y te puedes suscribir por 4,99 euros al mes.

Fubo TV

Es una plataforma de uso reciente en nuestro país pero su oferta permite ver contenidos como las series de Movistar y una oferta creciente en deportes gracias a sus diferentes tipos de suscripción: 3,99€/mes con el plan anual, 4,99€/mes con el trimestral o 5,99€/mes con la suscripción mensual.



