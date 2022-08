El apasionante final de Sandman deja varias preguntas candentes sin respuesta, y la serie de Netflix deja a los espectadores con un revelador cliffhanger centrado en Lucifer Morningstar. También hay numerosas líneas argumentales sin resolver en la serie que solo los fans de los premiados cómics de Neil Gaiman conocerán las respuestas.

Sin posibles spoilers de los cómics, es el momento perfecto para profundizar en las cuestiones más importantes de la primera temporada de la adaptación televisiva. Entre ellas, el plan en el que trabajan Azazel y Lucifer y la motivación de Deseo para engañar a su hermano más poderoso, Sueño.

¿Qué están planeando Azazel y Lucifer?

Parece que hay una diferencia entre los cómics de Sandman y la serie en lo que respecta al papel de Azazel, ya que el personaje menor podría tener un papel más amplio en futuros episodios gracias a su supuesta alianza con Lucifer. La primera temporada termina con un cliffhanger que muestra la tensa conversación de Azazel con el líder del Infierno, con el representante de "los Señores del Infierno reunidos" exigiendo que Lucifer tome medidas.

Mientras exige que se apoderen del reino del Sueño, del mundo de la vigilia e incluso de la propia Ciudad Plateada, parece que Lucifer tiene sus propios planes para el futuro. Promete hacer "algo que" no ha hecho nunca antes, que seguramente "hará que Dios se ponga absolutamente lívido y pondrá a Morfeo de rodillas".

¿Quién es el miembro "pródigo" de The Endless?

Hasta ahora, la serie ha presentado a cuatro miembros de los Endless: Sueño, Muerte, Deseo y Desesperación. También se ha mencionado al Destino y al Delirio. Hay un hermano más al que se alude y al que a veces se hace referencia como "el pródigo", ya que Lucienne cuenta en un momento dado que no sería la primera vez que uno de los Sin Fin se marcha.

Los espectadores con ojos de águila también habrán notado un marco en blanco donde debería haber un sigilo que representa a un hermano de los Endless. Los fans del cómic ya saben quién es el misterioso personaje, pero si la serie de televisión continúa al ritmo que va, pasará un tiempo antes de que el público conozca la identidad del hermano desaparecido.

¿Quién es Nada?

Nada es una parte fundamental de una de las mejores historias de Sueño en los cómics, por lo que es emocionante verla, aunque sea brevemente, cuando Morfeo visita el Infierno. Después de su rápida interacción, Sueño explica un poco de su pasado a Matthew, diciendo que ella era "la gobernante de una tribu que se llama a sí misma la Primera Gente" y que "estaban enamorados".

Sin embargo, el público no tiene mucho más que eso, ya que aunque Sueño dice que ella acabó en el infierno por desafiarle, no detalla cómo ni por qué. Obviamente, sigue siendo un tema delicado para Morfeo, pero plantea la cuestión de qué acto atroz tuvo que hacer Nada para merecer un castigo tan brutal.

¿Habrá otro Corintio?

El Corintio es una pesadilla canalla y poderosa que decepciona al Sueño por la forma en que aterroriza al mundo de la vigilia. No es lo que Morfeo construyó para que se convirtiera, y por eso fue necesario que el Señor de los Sueños lo deshiciera.

Cuando Lucienne habla con Sueño hacia el final de la primera temporada sobre la sustitución de Gault y el Corintio, él responde diciendo que "el mundo no necesita un nuevo Corintio todavía". Esto implica la posibilidad de otra versión de esa pesadilla en futuros episodios.

¿Volverá realmente Sueño por el bebé de Lyta?

Después de que Morfeo descubra la presencia de Lyta y Héctor en el Ensueño, sigue una secuencia desgarradora que le muestra enviando a Héctor de vuelta al lugar al que pertenecen los fantasmas. Por un momento, parece que también puede dañar al hijo no nacido de Lyta, pero pronto revela que, puesto que el bebé "fue concebido en el Sueño", le pertenece.

Su ominosa promesa de que "un día" vendrá a por él, perturba comprensiblemente a Lyta y a Rose, que acaban de presenciar cómo Héctor se convierte en polvo. Cuándo y por qué volverá el Sueño a por el niño, sólo los lectores del cómic lo saben con certeza.

¿Qué le pidió Sueño a Lady Johanna Constantine?

Cuando Sueño le dijo a la simpática Johanna Constantine que conoce a su familia desde hace cientos de años, estaba subestimando lo bien que se conoce a alguien de su linaje. Lady Johanna Constantine se enfrenta a Sueño durante una reunión con Hob Gadling, revelando que ha descubierto su acuerdo.

Más tarde, Sueño le dice a Hob que Lady Constantine "emprendió una tarea para" él "y tuvo un éxito admirable". Sin embargo, nadie sabe cuál es exactamente esa tarea. Sería fascinante averiguar qué necesitaría Morfeo de un mortal que lucha contra fuerzas ocultas.

