Agosto está a punto de volverse más caluroso, y por una vez, no es por el calentamiento global. El 19 de agosto se estrenará en Netflix la tercera (¿y potencialmente última?) entrega de la trilogía 365 días: 365 días más. Resulta que Laura (Anna-Maria Sieklucka) no sólo sobrevivió a los disparos del final de 365 Días: aquel día, sino que está tan excitada por su hombre, Massimo (Michele Morrone), que quiere rasgarse los puntos al ser barrida por él. Al menos, ¡eso es lo que sugiere el primer tráiler! Netflix ha publicado hoy el tráiler oficial de 365 días más, que nos anuncia más sexo, más orgasmos y más drama para Massimo y Laura.

365 días más está basada en el tercer libro de la cosmetóloga polaca convertida en escritora Blanka Lipińska. La serie sigue el tumultuoso romance que surge entre un gángster italiano llamado Massimo que secuestra a una aburrida empresaria polaca llamada Laura mientras está de vacaciones en Italia. Massimo le dice a Laura que será su prisionera durante todo un año. Su apuesta es que ella se enamorará de él en ese tiempo. Spoiler: ¡lo hace! Los dos tienen sexo en un barco y más tarde dan un nuevo significado al término "juegos preliminares" durante su luna de miel. Sin embargo, Massimo tiene enemigos -incluido un gemelo malvado- y cada entrega de la serie termina con un cliffhanger que sugiere que Laura ha sido asesinada. Segundo spoiler: ¡siempre sobrevive!

'365 días más': tráiler de la tercera entrega

En el primer tráiler de 365 días más, Laura ronronea diciendo que echa de menos a Massimo. Él dice algo así como que ella no está médicamente preparada para el sexo, pero a Laura no le importa. El tráiler también muestra a los dos teniendo sexo en lo que parece ser una cocina, invitando a una stripper muy flexible a unirse a sus juegos preliminares, y a Laura gimiendo en éxtasis orgásmico. Por otra parte, Laura es tentada por su apuesto "amigo" Nacho (Simone Susinna) mientras ella y Massimo discuten sobre su relación. ¿Podrá durar la relación nada problemática de Massimo y Laura?

365 días más se estrenará en Netflix el 19 de agosto.

