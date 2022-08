Cierra tu dojo porque Mike Barnes (Sean Kanan) ha vuelto.

Netflix acaba de publicar un montón de fotos de la próxima temporada de Cobra Kai, y resulta que incluyen el debut del maníaco villano de Karate Kid III. Conocido como "el chico malo del karate", Barnes fue contratado por Terry Silver en la tercera película de la franquicia para derrotar a Daniel en el Torneo del Valle y restablecer el dominio de Cobra Kai. Como hemos visto a través de flashbacks, ese plan no le funcionó a Silver, ya que Daniel LaRusso demostró una vez más que era el mejor.

El regreso de Kanan a la franquicia no es precisamente una sorpresa, ya que en la cuarta temporada se lanzaron innumerables pistas, pero la introducción de Barnes en Cobra Kai es un momento que ha obsesionado a los fans de la franquicia Karate Kid durante bastante tiempo. Junto con una selección de intrigantes fotos de la quinta temporada, los creadores de Cobra Kai, Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, han ofrecido este breve avance de la próxima temporada.

"Mientras Terry Silver recurre a algunos viejos amigos para poner en aprietos al Valle, Daniel y Johnny van a necesitar toda la ayuda posible para detener a Cobra Kai en su camino", dijo el trío en un comunicado proporcionado por Netflix.

Aunque no podemos revelar los detalles exactos que hay detrás del regreso de Kanan, la resurrección del infame luchador de premios es otra de las largas razones para emocionarse con la nueva temporada. Desde los debuts en Cobra Kai de Mike Barnes y Kim Da-Eun hasta una atractiva imagen de Robby y Miguel en un parque acuático, aquí están las primeras fotos de la quinta temporada de Cobra Kai.

