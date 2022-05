La temporada 4 nos ha dejado con ganas de más y ya tenemos la vista puesta en la quinta tanda. Te contamos todos los detalles sobre 'Cobra Kai 5'.

El primer tráiler de la temporada 5 de Cobra Kai ha revelado la fecha de estreno de la serie que regresa a Netflix. Cobra Kai es la serie de gran éxito que continúa la franquicia cinematográfica de Karate Kid, trayendo de vuelta a las estrellas originales Ralph Macchio como Daniel LaRusso, William Zabka como Johnny Lawrence, Martin Kove como John Kreese, Thomas Ian Griffith como Terry Silver, y Yuji Okumoto como Chozen. La serie también cuenta con un grupo de nuevas y prometedoras estrellas, como Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand y Peyton List, entre un creciente reparto de actores secundarios que se van añadiendo de temporada en temporada.

Cobra Kai se originó en YouTube Red antes de trasladarse a Netflix, donde se ha convertido en todo un éxito, construyendo una base de fans aún más fuerte y revitalizando la franquicia de una manera importante. En la última temporada se produjeron una serie de grandes acontecimientos que dejaron al conjunto de personajes en un estado de desorden, especialmente cuando Silver incriminó a Kreese y se hizo con el control del dojo de Cobra Kai. Después de perder el Torneo de Karate de todo el valle, Daniel y Johnny tuvieron que volver a formar equipo para luchar contra la amenaza de Cobra Kai, que ahora es más peligrosa que nunca. El final de la temporada 4 de Cobra Kai también supuso el regreso de Chozen, antiguo némesis de Daniel y ahora instructor de Miyagi-Do, que acude en ayuda de Daniel para enfrentarse al nuevo Cobra Kai de Silver.

'Cobra Kai Temporada 5: el tráiler de la serie

La temporada 5 de Cobra Kai ya había terminado de rodarse cuando se estrenó la 4, y ahora Netflix parece que entregará los nuevos episodios unos meses antes de lo esperado. En un nuevo tráiler de la temporada 5 de Cobra Kai, Netflix ha revelado que la fecha de estreno es el 9 de septiembre de 2022. Además, se adelanta lo que los fans pueden esperar mientras Daniel, Johnny y Chozen se enfrentan al nuevo dojo de Cobra Kai de Silver.

Cobra Kai ha seguido siendo una serie emocionante y atractiva que trasciende el material, sin dejar de honrar el legado que lo construyó. Los directores de la serie han demostrado un verdadero dominio de los personajes, tanto de los antiguos como de los nuevos, y han creado una franquicia renovada que establece un modelo para todos los demás. Para los que han invertido en la serie hasta ahora, hay mucha emoción por delante, especialmente sabiendo que la serie tiene al menos una temporada más después de la temporada 5 de Cobra Kai, que según Griffith es incluso mejor que la temporada 4.

