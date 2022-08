La nueva serie de animación de Marvel, I Am Groot, ofrece a los fans del MCU de Disney+ exactamente lo que quieren: las travesuras sin parar de Baby Groot. Los cinco cortos de cinco minutos de duración ponen al guardián más pequeño de la galaxia en escenarios con pequeñas apuestas pero con un gran potencial para la aventura. Groot viaja a mundos extraterrestres, se transforma y casi destroza su nave mientras persigue sus inclinaciones artísticas. Es una serie divertida, pero ¿es canon en el UCM de ?

Ya sabes, ¿importa? Vale, parece raro preguntar si una serie para todas las edades increíblemente encantadora tiene lugar en el mismo universo cinematográfico que Thanos casi conquistó. Pero dado que uno de los principales puntos de venta del Universo Cinematográfico Marvel es la interconexión, ¡es una pregunta que merece la pena hacerse! Así que...

Courtesy of Marvel Studios

¿Está 'I Am Groot' en el canon del MCU?

No veo por qué no, pero el director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, sí lo ve. En una pregunta de Instagram, Gunn se refirió directamente a esta cuestión diciendo: "Algunas personas en Marvel parecen pensar que es canónicamente MCU. Yo mismo encuentro eso difícil de ver". Una de esas personas en Marvel no es otra que Brad Winderbaum, el jefe de Streaming, Televisión y Animación de Marvel Studios. Él ha declarado que no solo I Am Groot es canon, sino que tiene lugar específicamente entre el final de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y la primera escena post-créditos de Vol. 2. Eso tendría sentido, ya que GOTGv2 marcó la primera salida de Baby Groot, y luego envejeció hasta convertirse en un adolescente durante una de las escenas post-créditos de esa película.

Courtesy of Marvel Studios

Sin embargo, hay otra opinión en juego en la saga en curso de si estos 25 minutos de un bebé árbol corriendo fuera de control son canon del MCU: la sinopsis de Disney+ para el corto de I Am Groot "Groot's First Steps" dice que tiene lugar "después de los eventos de Guardianes de la Galaxia Vol. 1" - lo que tiene sentido porque esa película termina con Baby Groot despertando en su olla y bailando, y "Groot's First Steps" comienza con él saliendo de la olla. Los otros cortos, en particular "La persecución de Groot" y "Magnum Opus", tienen que tener lugar en el punto dulce del final del Vol. 2 que mencionó Winderbaum. ¿Por qué? Porque se ve a Groot corriendo por el Cuadrante, que es la nave que los Guardianes adquirieron al final de esa película.

En última instancia, si cuentas o no I Am Groot como parte del canon del MCU depende de ti. Parece que la línea oficial de Disney y Marvel Studios es que es canon. Esto está respaldado por el hecho de que mientras la serie es animada, Groot y los entornos están animados en el mismo estilo y con el mismo realismo que se utiliza en las películas de acción real de Marvel. Además, nada en I Am Groot contradice directamente la continuidad, así que, ya sabes, hazlo.

