Las series de Marvel de Netflix llegan por fin a Disney Plus España

Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Iron Fist, Luke Cage y The Defenders celebran el traslado de sus series a Disney+.

Mucho antes de que la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel comenzara en Disney+ con WandaVision, "La Saga de los Defensores" se estrenó en Netflix con éxito de crítica y comercial. Sin embargo, en 2018, Disney/Marvel Studios puso fin a su relación con Netflix y ABC, lo que supuso la cancelación de media docena de series mientras el antiguo estudio se preparaba para lanzar su propio servicio de streaming.

Las mencionadas series permanecieron en Netflix en los años siguientes y, a pesar de campañas como #SaveDaredevil, parecía que personajes como Daredevil (Charlie Cox), Punisher (Jon Bernthal), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) y Iron Fist (Finn Jones) se quedarían atrás. Todo eso cambió el año pasado cuando el Matt Murdock de Cox y el Kingpin de Vincent D'Onofrio hicieron apariciones en los proyectos del MCU Spider-Man: No Way Home y Hawkeye de Disney+, respectivamente.

Las series de Marvel de estreno en Disney+

Luego, Disney anunció que todas las temporadas de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher, The Defenders estarían disponibles en su servicio de streaming a partir del 16 de marzo de 2022. En España hemos tenido que esperar hasta hoy para poder verlas todas en el mismo lugar.

Uno de los mayores interrogantes en torno a la presencia de la saga de The Defenders en Disney+ es su estatus en el MCU. A medida que los informes sobre un reinicio de Daredevil se suceden y Disney+ añade controles parentales para permitir que series como The Punisher coexistan con su material familiar, muchos asumen que a los Defensores se les concederá el estatus de legado y se les incorporará al MCU. Independientemente de la canonicidad, la popularidad de estas series sigue siendo alta.

Aunque el contenido de Netflix que llega a Disney+ es emocionante para los fans de Marvel, puede ser aún más gratificante para las estrellas. No sólo los rumores del MCU son un buen augurio para el empleo de Matt Murdock, sino que el resurgimiento de series como Daredevil hará que lleguen nuevos fans que se lo perdieron la primera vez hace más de siete años. Ahora podemos darnos un atracón de las cinco series de Marvel en Disney+.

