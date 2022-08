El capítulo 2 de La Casa del Dragón trae más acción a los fans. La semana pasada se estrenó la esperada serie precuela de Juego de Tronos, que devuelve a los dragones a la pantalla además de poner en escena la habitual historia de George R.R. Martin. El estreno de La Casa del Dragón obtuvo unas cifras impresionantes, ya que se convirtió rápidamente en el estreno de serie más visto de todos los tiempos en HBO. Ya es hora de que haya más drama relacionado con la princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) y los Siete Reinos.

'La Casa del Dragón' Capítulo 2: hora de estreno

El capítulo 2 de La casa del dragón se estrenará en HBO Max a las 3 a.m. de la madrugada del domingo al lunes. Dirigido por Greg Yaitanes y escrito por Ryan Condal, la próxima entrega se llama The Rogue Prince. Lo más probable es que el episodio siga lo que le ocurrió a Daemon Targaryan (Matt Smith) después de que su hermano, el rey Viserys I (Paddy Considine), lo desterrara de la corte. Curiosamente, Martin también escribió una historia corta del mismo nombre publicada en 2014, centrada en la relación entre Daemon y Viserys. Basada en la obra de Martin Fuego y Sangre, La Casa del Dragón sigue el ascenso y la caída de los Targaryen, la única familia de señores de los dragones que sobrevivió a la condena de Valyria.

En el reparto de La casa del dragón también figuran Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best y Sonoya Mizuno. Además, Milly Alcock, Emily Carey, Graham McTavish, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Matthew Needham, Bill Patterson, Gavin Spokes, Wil Johnson, John Macmillan, Savannah Steyn y Theo Nate.

La Casa del Dragón es obra de Martin, Ryan Condal y el director de Juego de Tronos, Miguel Sapochnik. Condal y Sapochnik son también los directores de la serie. Los productores ejecutivos son Martin, Sapochnik, Condal, Vince Gerardis y Sara Lee Hess. El compositor de Juego de Tronos y Westworld, Ramin Djawadi, regresa a la serie