Aunque el lanzamiento oficial de la plataforma Disney Plus+ ocurrió en noviembre de 2019, la compañía ha establecido el 8 de septiembre como el Disney Plus Day para conmemorar su aniversario y aprovechar la jornada para dedicarla a varios estrenos, anuncios de futuros lanzamientos e incluso para notificar algunas ventajas especiales tanto en las nuevas suscripciones como en las entradas de los diferentes parques Disney del mundo. La novedad principales es que, tanto quienes se abonen por primera vez como quienes reactiven una cuenta pasada, conseguirán la ventaja exclusiva del primer mes a 1.99€.



Pero como para ver si la contratación de una nueva plataforma nos compensa, aprovechamos para recordar todas las series y películas que se podrán disfrutar en Disney Plus+ desde el jueves 8 de septiembre, algunas de ellas muy esperadas por los espectadores:

Disney Plus Day: estrenos de series y películas por el aniversario de la plataforma

Thor: Love and Thunder

Protagonizada por Chris Hemsworth como Thor, Natalie Portman como Jane Foster/Thor poderosa, Christian Bale como Gorr el Dios Carnicero, Tessa Thompson como la Reina Valquiria y Russell Crowe como Zeus, Thor: Love and Thunder, de Taika Waititi, ve al superhéroe intentando encontrar la paz interior mientras impide que Gorr destruya a todos los dioses. Después de Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange en el multiverso de la locura, la última entrega del MCU se aleja de la exploración del multiverso mientras la franquicia vuelve a las aventuras más divertidas y cómicas. A pesar de las críticas mixtas, la cuarta película de Thor ha recibido reacciones más positivas por parte del público, y esto es un buen augurio para el éxito continuado de Thor: Love and Thunder en los cines antes de estar disponible en streaming en Disney+.

Pinocho

Un anciano llamado Geppetto fabrica una marioneta de madera a la que llama Pinocho, con la esperanza de que se convierta en un niño de verdad. El Hada Azul hace realidad su deseo y da vida a Pinocho, pero conserva su cuerpo de madera. Pepito Grillo, la conciencia de Pinocho, tendrá que aconsejarlo para que se aleje de las situaciones difíciles o peligrosas hasta conseguir que el muñeco se convierta en un niño de carne y hueso.

Mike

Mike habla de la controvertida historia de Mike Tyson. Esta miniserie narra las numerosas idas y venidas de la carrera y la vida personal del boxeador Tyson, desde ser un deportista adorado a nivel mundial hasta un paria, y al revés. Esta serie centrada en el boxeador habla también de la diferencia de clases en Estados Unidos, la raza, la fama y el poder de los medios de comunicación, la misoginia, la desigualdad de riquezas, el sueño americano y cómo nosotros mismos forjamos al personaje que ha sido Mike Tyson.

Cars en la carretera

La nueva serie original de Pixar Animation Studios sigue a Rayo McQueen y su mejor amigo Mate, en 9 episodios de no más de 15 minutos, mientras se dirigen hacia el este desde Radiador Springs en un viaje a través del país para reunirse con la hermana de Mate.

Aventuras épicas con Bertie Gregory

Programa de 5 episodios sobre naturaleza y exploración que narra las aventuras de un joven explorador que viaja por el mundo grabando unas imágenes extraordinarias de los animales salvajes.

Bodas de infarto

Stefan, un romántico empedernido, conoce a la carismática KEtie y, a pesar de que ella está comprometida con el hijo de un adinerado magnate inmobiliario, tienen una aventura vertiginosa durante un verano lleno de bodas. Pronto, se ven huyendo de la ley, ya que Katie es la principal sospechosa de un crimen sobrecogedor. ¿Podrán esquivar a la policía, a una banda criminal y sus complejos sentimientos mutuos mientras intentan limpiar sus nombres?

Tierra incógnita

Esta serie juvenil de terror refleja una historia del coming of age (paso a la etapa adulta) con 8 capítulos en que se mezclan amistad, romance y unos buenos sustos. En ella Eric regresa a Cabo Qwert para resolver el misterio de la desaparición de sus padres. Al volver a este pueblo, se encontrará con amigos y enemigos y tendrá que desvelar los misterios del parque de atracciones de terror que hay en la localidad.



Growing Up

Creada por Brie Larson (Capitana Marvel, La habitación) y Culture House, es una innovadora docuserie híbrida que explora los retos, triunfos y vicisitudes de la adolescencia a través de diez emocionantes historias de crecimiento. Growing Up itiliza elementos cinematográficos narrativos, experimentales y de documental para acompañar a los protagonistas, de entre 18 y 21 años, mientras cuentan sus relatos.

Versiones Sing-Along de Frozen: Una aventura congelada y Frozen 2

Los Simpson: Bienvenidos al Club

BTS: permission to dance on stage – LA

Película sobre el concierto de Los Angeles de BTS, especialmente interesante de disfrutar ahora que la banda ha anunciado que se separan.

También se puede disfrutar ya de los making of:

Marvel Studios: Reunidos: creando Thor: Love and Thunder

Obi-Wan Kenobi: El regreso del Jedi