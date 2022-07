Tras su paso exclusivo por los cines, la película del MCU Thor: Love and Thunder llegará a Disney+ para su estreno en streaming. La secuela, con críticas mixtas, se estrenó en los cines como un éxito de taquilla, y la apertura de la taquilla americana de Thor: Love and Thunder sólo quedó por detrás de las de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y Jurassic World Dominion de los estrenos de 2022. Teniendo en cuenta que esta esperada superproducción veraniega ha tenido un comienzo tan impresionante en las salas de cine, es posible que Disney no tenga muchas ganas de hacer que Thor: Love and Thunder esté disponible online tan pronto.

Jasin Boland

Protagonizada por Chris Hemsworth como Thor, Natalie Portman como Jane Foster/Thor poderosa, Christian Bale como Gorr el Dios Carnicero, Tessa Thompson como la Reyna Valquiria y Russell Crowe como Zeus, Thor: Love and Thunder, de Taika Waititi, ve al superhéroe intentando encontrar la paz interior mientras impide que Gorr destruya a todos los dioses. Después de Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange en el multiverso de la locura, la última entrega del MCU se aleja de la exploración del multiverso mientras la franquicia vuelve a las aventuras más divertidas y cómicas. A pesar de las críticas mixtas, la cuarta película de Thor ha recibido reacciones más positivas por parte del público, y esto es un buen augurio para el éxito continuado de Thor: Love and Thunder en los cines antes de estar disponible en streaming en Disney+.

Jasin Boland

Cuándo se estrena 'Thor: Love and Thunder' en Disney Plus

La fecha de estreno en streaming de Thor: Love and Thunder en Disney+ aún no ha sido confirmada, pero las tendencias de cuándo estuvieron disponibles online las anteriores entregas del MCU ayudan a predecir el calendario. Mientras que Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura estuvo disponible en Disney+ sólo 47 días después de su estreno en cines, Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, de 2021, esperó aproximadamente tres meses antes de que los suscriptores pudieran transmitirla en línea sin coste adicional. Dado que la llegada de Shang-Chi se produjo cuando Disney aún estaba probando su paradigma de transmisión en salas de cine, la secuela de Doctor Strange ofrece una estimación más precisa de cuándo estará disponible en Disney+ la controvertida Thor: Love and Thunder.

Si se sigue la ventana de exclusividad de 47 días (teniendo en cuenta el típico estreno de los miércoles en Disney+), se puede esperar que Thor: Love and Thunder esté disponible en Disney+ como muy pronto el 24 de agosto. Sin embargo, si Disney decide dar a la película una larga exclusividad en los cines, Thor: Love and Thunder podría empezar a emitirse en Disney+ a principios de octubre como muy tarde.

