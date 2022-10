El episodio 9 de La Casa del Dragón de HBO, El Consejo Verde, da el pistoletazo de salida oficial a la espantosa guerra civil conocida como la Danza de los Dragones. En cuanto se entera de que Viserys (Paddy Considine) ha muerto, Alicent Hightower (Olivia Cooke) hace gestiones para que su hijo Aegon (Tom Glynn-Carney) ascienda al Trono de Hierro. Los disidentes son encarcelados y asesinados, la muerte de Viserys se mantiene en secreto y las líneas de batalla están oficialmente trazadas.

El penúltimo episodio de la primera temporada de La Casa del Dragón está repleto de pequeños huevos de pascua, desde la supuesta afición de Aegon a ver cómo se pelean los pobres siervos con los dientes limados hasta la preocupación por las lealtades de la Casa Baratheon. Lo primero es un rumor escandaloso en Fuego y Sangre de George R.R. Martin, mientras que lo segundo es definitivamente un caso de presagio.

¡Daeron vive!

George R.R. Martin causó un pequeño alboroto esta semana cuando publicó en su "No es un blog" que La Casa del Dragón no se olvidó del cuarto y favorito hijo de Alicent y Viserys, Daeron. Claro, nadie lo ha mencionado de pasada y Viserys hizo un gran alboroto porque toda su familia estaba en Desembarco del Rey en el episodio 8, ¡pero Daeron existe! Es cierto. George R.R. Martin lo dijo. Sólo que no tuvieron tiempo de mencionar al querido bebé de la familia. El único niño que tiene Alicent y que le gusta a todo el mundo de manera uniforme y al que nadie considera un bicho raro.

El caso es que... Daeron sí aparece en el episodio 9. Más o menos. Recordaréis que los créditos iniciales de La Casa del Dragón, empapados de sangre, nos muestran una versión del árbol genealógico de los Targaryen. Seguimos la sangre que fluye desde Aegon el Conquistador y su hermana-novia Rhaenys hasta las generaciones futuras, llegando a Daemon (Matt Smith) y Rhaenyra (Emma D'Arcy). En el episodio 9, seguimos la línea de Viserys con Alicent. Hay cuatro líneas separadas que parten de Alicent.

El cuarto símbolo, similar al de Hightower, se supone que es Daeron, que según Martin ha estado fuera de la pantalla en Oldtown todo este tiempo. En los libros, Daeron fue enviado a los Hightower de niño para servir como copero de su tío abuelo, Lord Hobart.

Aegon es un mal padre

Claro, Helaena se refirió a los "niños" en el episodio de la semana pasada, pero esta semana, finalmente pudimos conocer a dos de los tres hijos de Helaena y Aegon: los gemelos pequeños Jaehaerys y Jaehaera. Hay que tener en cuenta que también hay un bebé llamado Maelor en algún lugar fuera de la pantalla. Vemos a los dos niños mayores en la escena en la que Alicent busca primero a su hijo díscolo Aegon y luego tiene que dar la noticia de la muerte de Viserys a Helaena.

Sin embargo, no sólo conocemos a los gemelos de Aegon en este episodio. Cuando Ser Erryk conduce a su propio gemelo Ser Arryk a través del Lecho de Pulgas, llegan a un lúgubre establecimiento donde los niños luchan entre sí en un pozo para la diversión de los borrachos. Ser Erryk explica que a Aegon le gusta tanto este lugar que está aquí casi todas las noches. No sólo eso, sino que Ser Erryk señala a un obvio bastardo Targaryen que pasa el rato sin vigilancia en este sórdido antro de iniquidad.

Por fin podemos distinguir a Ser Erryk y Ser Arryk

Como supimos la semana pasada, ahora hay gemelos idénticos en la Guardia Real. Se llaman Ser Arryk y Ser Erryk, y eso no es nada confuso. Sin embargo, esta semana conocimos un poco mejor a los gemelos y ahora tenemos una forma de distinguirlos. Ser Arryk es leal a Alicent y a los Hightower, pero Ser Erryk piensa que Aegon es una pequeña mierda y que todo este golpe apesta a mierda.

Ser Erryk es el gemelo que saca a Rhaenys de la Fortaleza Roja y aunque la pierde entre la multitud, ella demuestra ser más que capaz de salir por sí misma de Desembarco del Rey. Entonces, ¿a dónde irá Ser Erryk ahora? Suponiendo que siga el plan, se escabullirá de Desembarco del Rey en barco. ¿Y sabes a qué parte de Poniente puedes llegar fácilmente navegando fuera de Desembarco del Rey? Rocadragón, donde Rhaenyra tiene su corte.

Mátalos con amabilidad

Al igual que en Fuego y Sangre de Martin, el pobre Lord Lyman Beesbury es la primera muerte oficial de la Danza de los Dragones. En el libro, es la única voz que habla en el Pequeño Consejo a favor de la reivindicación de Rhaenyra. Hay tres versiones de la reacción de Ser Otto Hightower (Rhys Ifans). Una versión -la del propio Gran Maestre Orwyle (Kurt Egyiawan)- dice que Lord Beesbury fue apresado en la puerta y enviado a las mazmorras, donde murió de un escalofrío. Conveniente, eso.

Sin embargo, hay otras dos versiones. Una dice que Ser Criston Cole obligó a Beesbury a volver a su asiento y luego le cortó la garganta. La otra alega que Ser Criston arrojó al anciano por la ventana y fue empalado en los pinchos de abajo.

La versión de La Casa del Dragón se acerca más a la que implica una cuchilla, pero elimina la daga de la ecuación. La serie de HBO sugiere que Ser Criston empujó al anciano con tanta fuerza que "accidentalmente" sufrió una herida en la cabeza con su elegante bola de piedra. Si fue un accidente, pone a Ser Criston en una luz ligeramente más amable que la historia que implica una defenestración. Lord Beesbury tenía que morir. La Casa del Dragón eligió la forma más gris posible.

Aemond tiene un tipo de mujer

Después de que Alicent encargue a Ser Criston que encuentre a Aegon, Aemond se ofrece como voluntario para guiar al caballero hasta un burdel en la Calle de la Seda. Aparentemente, Aemond recuerda que Aegon lo trajo aquí cuando tenía 13 años (¡vaya!) para perder su virginidad. Después de descubrir por parte de la madame de mediana edad que los gustos de Aegon se han vuelto mucho más bajos a lo largo de los años, hay un breve momento que insinúa algo sobre Aemond que no hemos visto antes. La idea de que podría estar interesado en algo más que espadas y dragones. Puede que le gusten las mujeres mayores.

Basándonos en la interacción de Aemond con esta trabajadora sexual mucho mayor, parece que es la mujer que le quitó la virginidad. Ella está impresionada por cómo ha crecido el príncipe. Sin embargo, en la cara de Aemond se vislumbra una mirada que sugiere que podría estar... ¿excitado? Por supuesto, Aemond no se dejaría distraer en un momento crucial, así que se va. Pero ese destello es interesante. Al menos sugiere que un interés amoroso (mucho mayor) de los libros puede estar en el futuro de Aemond...