El primer clip del capítulo 6 de La Casa del Dragón muestra a la Rhaenyra adulta, interpretada por Emma D'Arcy, justo después de dar a luz. Para el primer spinoff de Juego de Tronos de HBO, la franquicia retrocedió casi 200 años para explorar la dinastía Targaryen antes de Daenerys. El conflicto gira en torno a quién debe ser el heredero del rey Viserys, que rompe la tradición para nombrar a su hija Rhaenyra como siguiente en la línea de sucesión al Trono de Hierro. Ella es uno de los personajes principales de la serie.

Después de ver a Milly Alcock interpretando a la princesa Targaryen y heredera del Trono de Hierro durante cinco episodios, el episodio 6 de La Casa del Dragón es donde se producirán importantes cambios de reparto debido a un salto temporal de 10 años. El salto temporal se produce después de que Rhaenyra se casara con Laenor Velaryon en el episodio 5 de La Casa del Dragón. Aunque tenía muchos pretendientes potenciales, incluido su tío Daemon, al final se decidió que el camino de Rhaenyra para gobernar incluiría casarse con el hijo de Velaryon para fortalecer ambas casas.

Tráiler del capítulo 6 de 'La Casa del Dragón'

Las primeras imágenes de Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen y John MacMillan como Laenor Velaryon en el próximo episodio de #LaCasaDelDragón #HBO50 pic.twitter.com/qjR42v35Rt — HBO Max España (@HBOMaxES) September 20, 2022

HBO ha publicado el primer clip del episodio 6 de La Casa del Dragón, que muestra a la Rhaenyra adulta de D'Arcy con la Laenor Velaryon adulta de John Macmillan tras el nacimiento de uno de sus hijos. Rhaenyra aparece caminando por la Fortaleza Roja inmediatamente después de dar a luz a su nuevo hijo, ya que han sido convocados por "ella", que probablemente sea la adulta Alicent Hightower (Olivia Cooke). El vídeo del episodio 6 de La Casa del Dragón dura poco más de un minuto y ofrece a los espectadores un primer vistazo de cómo es el matrimonio de Rhaenyra y Laenor.

Rhaeynra y Laenor tienen varios hijos juntos según el material de George R.R. Martin, aunque a menudo se cuestiona si Laenor es el padre biológico de los hijos de Rhaenyra durante su matrimonio. El tráiler del capítulo 6 de La Casa del Dragón insinúa que esta conspiración también se explorará en la serie. Sin embargo, a diferencia de Fuego y Sangre, la precuela de Juego de Tronos podría confirmar explícitamente si Laenor y Rhaenyra cumplen con sus obligaciones de producir herederos, lo que parece menos probable después de que La Casa del Dragón confirmara que Laenor es gay.

Será fascinante ver cómo se recibe el episodio 6 y los siguientes en comparación con los primeros cinco episodios debido a los numerosos cambios de guion. Muchos espectadores se encariñaron con Milly Alcock y Emily Carey como versiones más jóvenes de Rhaenyra y Alicent. Ellas son algunas de las más notables recastings de la Casa del Dragón que comenzarán a producirse en el episodio 6 debido al salto temporal.