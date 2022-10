De todos los libros de William Gibson -la mayoría de los cuales se consideran inadaptables por muchas razones- The Peripheral es posiblemente el más adecuado para la pantalla como serie. A primera vista, la novela de 2014 viene preparada con una convincente premisa de dos mundos: la América rural y pueblerina se encuentra con un Londres postapocalíptico, alimentado por la nanotecnología, que sigue la divina tradición europea de tratar de colonizar todo lo que sea rentable. Hay gente corriente que se ve envuelta en poderosos secretos, tecnología reconocible de un futuro cercano y un aluvión de terminología gibsoniana (klepts, polts, neoprims) que se aprende por el contexto y la extrapolación. El libro está considerado como una de las obras más accesibles y atractivas de Gibson; es cierto que algunas cosas no han "aguantado" bien el paso de los años, pero el ciberpunk y sus derivados no son géneros destinados a envejecer como los buenos vinos.

Sophie Mutevelian

La versión de Amazon de The Peripheral es algo así: en un futuro cercano, Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz) es una chica normal y corriente en una pequeña ciudad que resulta ser muy buena en los juegos. Ella y su hermano, Burton (Jack Reynor), aceptan trabajos independientes de juegos de realidad virtual para gente rica. Burton es un ex-marine de una unidad de élite de Haptics, un escuadrón de amigos de su ciudad natal que fueron reclutados juntos. Su madre (Melinda Page Hamilton) está enferma y ciega, y Flynne, que trabaja en una tienda de impresión en 3D, se encarga de que todo funcione mientras Burton y sus amigos beben cerveza y juegan con drones. El mundo de Flynne es una extensión dramatizada del capitalismo estadounidense actual, que se completa con una atención médica depredadora, una infraestructura corporativa en zonas rurales donde todo el mundo depende de HeftyMart, y unos fabricantes de medicamentos omnipresentes en una época en la que cualquiera puede imprimir cualquier cosa.

VER SERIE

Flynne acaba aceptando un trabajo en un nuevo simulador experimental ambientado en Londres que requiere llevar unos misteriosos auriculares. Se da cuenta demasiado tarde de que hay algo que no encaja y que ve cosas que no debería ver. Conoce a Wilf Netherton (Gary Carr), un contacto de la oscura empresa colombiana Milagros Coldiron, que supuestamente la ha contratado por sus habilidades en el juego, y a Aelita West (Charlotte Riley), una misteriosa mujer con un interés personal. Cuando Flynne regresa al mundo real, descubre que hay una recompensa por su familia como resultado de su participación en este supuesto juego. A medida que los personajes se esfuerzan por afianzarse en ambos mundos, queda claro que ella no ha estado jugando a un simulacro, sino que en realidad es una versión del futuro (normalmente no habría decidido poner esto de forma tan explícita en una reseña, pero el marketing de la serie lo reveló directamente en las redes sociales).

'The Peripheral': crítica de la serie de Amazon

Como todas las adaptaciones, The Peripheral viene con cambios; lamentablemente, en este caso, van en detrimento de la historia. En el libro, Gibson hace un gran trabajo explorando la celebridad y el poder y el delicado trabajo de gestión de la óptica en un mundo post-medios de comunicación social - el complejo arte de ver, observar, ser visto y ser observado. Se adentra en las tendencias y las muletas culturales que utilizamos para apuntalar nuestra marchita capacidad de atención y, para ello, el libro está repleto de algunos desastres verdaderamente impresionantes, como artistas ensimismados que hacen acrobacias mal pensadas en escenarios espectacularmente malos. La serie no conserva nada de eso. Wilf, que originalmente era un encantador publicista alcohólico, es degradado a un personaje genérico que sólo existe en la periferia de los ricos y poderosos. Varios personajes clave son absorbidos y combinados en uno solo. Flynne, que en el libro era deliberadamente un personaje reticente y voyeurista para subrayar los grandes temas en juego, se convierte en una heroína mucho más convencional y proactiva en la pantalla.

Los seis primeros episodios de The Peripheral se han sentido, en el mejor de los casos, como una mala interpretación y manejo del material de origen, donde todo el carácter se ha forzado en favor de un juego de acción mucho más familiar y fácil. La novela es un testimonio de la fuerza de Gibson como observador agudo de las tendencias y la lingüística, y de la forma en que puede hilvanar el futuro en piezas de teatro agudas e inteligentes que podemos reconocer sin sentirnos demasiado alienados.

VER SERIE