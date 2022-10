Si se mira la vida a través de los ojos de un artista, parece vigorosa, por muchos altibajos y luchas que traiga. La serie limitada de Netflix Desde cero sigue la vida de dos artistas, Amy Wheeler y Lino Ortolano, que se conocen por casualidad y se enamoran poco a poco, lo que les lleva a casarse. En cierto modo, los dos se completaron mutuamente. Comprendieron los riesgos que entrañaba la carrera profesional del otro, pero los asumieron con sinceridad. Amy es pintora y mecenas, y Lino es chef italiano. Juntos afrontan cada problema y saborean cada momento que pasan juntos. Veamos, pues, los obstáculos que se interpusieron en el camino de los enamorados y cómo los afrontaron para bien.

PHILIPPE ANTONELLO/NETFLIX

Explicación del final de 'Desde cero'

Amy estaba desolada tras la muerte de Lino. Aunque sabía que un día tendría que enfrentarse a la pérdida, eso la entristeció gravemente. Estaba tan deprimida que dejó de preocuparse por su hija, Idalia. Su hermana Zora, que siempre había estado a su lado, intervino para ayudarla. Le explicó que Amy tenía que salir de la cama y tomar las riendas de su vida para salir adelante. También tenía que criar a Idalia. Amy se dio cuenta de que su situación podía resolverse si así lo deseaba. Viajó a Sicilia, donde creció Lino. Llevó a Idalia a conocer a su suegra, Filomena.

Filomena también estaba agonizando, pero le aseguró a su nieta que Lino seguía allí con ellos. Puede que siga estando en el corazón de Idalia cuando crezca y cocine para su familia. Lino viviría a través de su cuaderno lleno de recetas que algún día serían útiles para Idalia. Filomena quería que Amy se estableciera allí, así que le pidió que firmara un documento de propiedad. Amy no estuvo de acuerdo porque creía que debía seguir su carrera en Los Ángeles.

PHILIPPE ANTONELLO/NETFLIX

Cada calle de Sicilia le hacía recordar los buenos tiempos. Podía sentir la presencia de su marido en todas partes, tanto que no quería volver. La presencia de Lino en su corazón era algo que anhelaba adorar. Animó a su hija a sentir también esa presencia. Idalia recordó la historia de Antonio que su padre le contó una vez. Amy recordó cuánto había amado Lino a su tierra natal cuando le pidió que llevara sus cenizas a Sicilia. Amy valoraba cada palabra que su marido le decía. No sólo amaba a su marido, sino que abrazaba su cultura italiana, su familia y su lengua materna. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que el alma de Lino debía descansar en su lugar de nacimiento.

Amy entregó las cenizas de Lino a Filomena, pero se guardó una pizca para ella, que conservó en su relicario como una forma de mantener a Lino cerca de su corazón. Con el tiempo, se llevó las cenizas a una granja verde en Sicilia, donde el padre de Lino podría haber arado alguna vez. Así, dejó que el espíritu de Lino caminara libremente por esta tierra. Finalmente encontró un cierre con el amor de su vida. No, no olvidó a Lino, pero ya no lo retuvo. Le dijo a Filomena que firmaría los documentos y que también volvería a Sicilia. Aunque Desde cero no reveló si Amy lo hizo, era plausible que pusiera su amor por delante de su carrera. Veía que Idalia había absorbido la cultura italiana, por lo que no quería separar a su hija del lugar paterno. Comenzó su andadura artística en Florencia y ahora acaba de nuevo en Italia, lo que puede considerarse una señal de que continuará su carrera artística desde aquí, llevando consigo los recuerdos de Lino.