Tras el anuncio de su salida, un nuevo informe parece indicar por qué Henry Cavill deja The Witcher. Cavill ha interpretado el papel de Geralt de Rivia, el cazador de monstruos, a lo largo de dos temporadas para Netflix, relatando sus viajes a través del paisaje medieval conocido como El Continente y viéndose envuelto en una variedad de eventos a gran escala. The Witcher también explora los viajes de Yennefer de Vengerberg, una hechicera enamorada de Geralt cuya propia búsqueda de poder acaba interviniendo con la suya, y Cirilla, la princesa de Cintra cuyo destino está ligado al de Geralt y tiene sangre mayor en su ascendencia.

El papel de Cavill como Geralt en The Witcher, su primer gran papel tras abandonar el Universo DC como Superman, resultó ser una adaptación bien recibida del querido personaje de Andrzej Sapkowski, aunque la trama en sí recibió algunas críticas mixtas. Cavill se ha caracterizado por ser un viejo fan de las novelas originales y de los videojuegos de The Witcher, y ha expresado con frecuencia su deseo de hacer una representación lo más fiel posible del material fantástico. El actor inglés fue noticia con el anuncio de que la tercera temporada de The Witcher sería el final de Cavill como Geralt, y ahora, el público parece tener más información sobre su decisión.

Un nuevo informe de Deadline ha ofrecido aparentemente alguna idea de por qué Cavill deja la exitosa serie de Netflix, citando su apretada agenda y sintiendo que la producción de la serie era demasiado exigente. Las fuentes también informaron que Cavill firmó un contrato a corto plazo sólo para cerrar su tiempo en The Witcher con la tercera temporada. En el momento de escribir este artículo, Cavill no ha ofrecido una explicación oficial de su decisión.

Todas las posibles razones por las que Henry Cavill deja The Witcher

El anuncio de la salida de Cavill se produjo tras confirmarse su regreso como Superman para el DCU con una aparición post-créditos en Black Adam, estableciendo una importante pelea entre el Hombre de Acero y el antihéroe de Dwayne Johnson. Además de su regreso, informes recientes indicaban que Warner Bros. y DC habían empezado a buscar activamente guionistas para El hombre de acero 2, casi una década después de que la película original llegara a los cines y lanzara el universo de los cómics interconectados. Con James Gunn, que ya fue cortejado para dirigir una película de Superman, ahora dirige DC Studios junto al productor del Universo Conjuring, Peter Safran, parece probable que la agenda de Cavill como héroe esté de nuevo demasiado llena para dirigir un proyecto de tan gran escala como The Witcher de Netflix, especialmente cuando se combina con su recientemente anunciada reunión con Guy Ritchie, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, y Argylle de Matthew Vaughn.

Jay Maidment

Por otra parte, desde el estreno de la serie se ha rumoreado y especulado que Henry Cavill se enfrentó a una serie de diferencias creativas en The Witcher, en concreto por sus desviaciones del material original, al que se mantuvo fiel. Aunque Cavill no ha criticado abiertamente la escritura de la serie, ha indicado anteriormente que presionó para que la representación de Geralt en la segunda temporada fuera fiel a los libros, mientras que el antiguo guionista Beau DeMayo reveló recientemente que a muchos guionistas de la serie "no les gustaban los libros y los juegos", por lo que es posible que estos informes sean ciertos. Independientemente de la razón, el público puede esperar ver a Cavill una vez más como Geralt con la tercera temporada de The Witcher, cuyo estreno está previsto para 2023.