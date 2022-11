La ambiciosa serie de The Crown, ganadora de un Emmy, sobre el reinado de la reina Isabel II, se encamina ahora hacia su final, en el que la temporada 6 pondrá fin a su larga y brillante carrera. Al cambiar ingeniosamente el reparto de muchos actores cada dos temporadas, The Crown ha conseguido dar una sensación de realismo que sólo se hace más sombría en la quinta temporada. Retomando el hilo de su predecesora, la temporada se desarrolla en los años 90, destacando algunos de los momentos más turbulentos de la vida de la princesa Diana. La quinta temporada también se centra relativamente menos en la reina Isabel.

Aunque el final de la quinta temporada de The Crown ha recibido críticas mixtas, está siendo apreciada por su tierna pero no menos melancólica representación de la Reina. En comparación con los primeros años de The Crown, puede que la temporada 5 no cumpla con las altas expectativas, pero prepara eficazmente el camino para lo que se avecina en la temporada 6. En este sentido, aquí está todo lo que sabemos sobre la fecha de estreno y el argumento de la temporada 6 de The Crown.

'The Crown' Temporada 6: fecha de estreno

Ni Netflix ni los directores de la serie han anunciado oficialmente la fecha de estreno de la sexta temporada de The Crown. Sin embargo, teniendo en cuenta el calendario de estrenos de las anteriores temporadas de la serie, la sexta temporada de The Crown de Netflix podría estrenarse en algún momento del otoño de 2023. El rodaje de la temporada 6 de The Crown ya ha comenzado desde el otoño de 2022, lo que afirma que la serie probablemente volverá con su próxima temporada a finales de 2023.

'The Crown' Temporada 6: argumento

A diferencia de otras temporadas de The Crown, que abarcan casi una década, la temporada 6 divide su tiempo de ejecución entre finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000. Esto sugiere que la serie dramática de Netflix abarcará los acontecimientos que condujeron al accidente de coche de la princesa Diana y su novio Dodi Fayed en París el 31 de agosto de 1997. Sin embargo, la estrella de The Crown, Elizabeth Debicki, ha confirmado que la muerte de la princesa Diana será retratada con sensibilidad y que el accidente de coche en sí no será representado en la pantalla. En su lugar, la sexta temporada de The Crown se centrará más en los últimos días de la princesa Diana y las consecuencias de su muerte. El showrunner Peter Morgan (vía Deadline) también reveló que la sexta temporada de The Crown no intentará extender su historia hasta la actualidad y sólo cubrirá meticulosamente la mitad de la década.

La quinta temporada de The Crown estaba prevista como la última entrega de la serie. Sin embargo, cuando los creadores de The Crown empezaron a discutir la complejidad de los argumentos que querían cubrir hacia el final de la serie, se dieron cuenta de que se necesitarían dos temporadas más para hacer justicia a la riqueza de la historia que querían contar. Como resultado, el plan original se canceló y la temporada 6 de The Crown de Netflix se confirmó como la última adición a la fenomenal carrera de la serie.