El final de la temporada 5 de The Crown se centra en los dramáticos sentimientos de obsolescencia de la Reina Isabel II (Imelda Staunton), mientras el Príncipe Carlos (Dominic West) hace una infructuosa campaña para conseguir una mayor envergadura como futuro Rey y el trágico destino de la Princesa Diana (Elizabeth Debicki) queda en el aire. Los Príncipes de Gales se divorciaron formalmente en el episodio 9 de la temporada 5 de The Crown, "Pareja 31". El resto de la Familia Real pasó a un segundo plano a medida que sus historias concluían en la temporada 5 de The Crown, pero Mohamed Al Fayed (Salim Daw) y Dodi Fayed (Khalid Abdalla) ocuparon el centro del escenario en el final.

La temporada 5 de The Crown vio a la reina Isabel enfrentarse a sus fracasos como soberana y como madre, que se cristalizaron en su "annus horribilis" de 1992 con los colapsos de 3 matrimonios reales -el príncipe Andrés y Sarah Ferguson, la princesa Ana (Claudia Harrison) y Mark Phillips, junto con Carlos y Diana- y el terrible incendio del castillo de Windsor. La temporada 5 de The Crown también mostró la "guerra total" de Diana y Carlos que llevó a su divorcio, incluyendo la participación secreta de la Princesa de Gales en el exitoso libro de Andrew Morton, y la polémica entrevista de Diana con Martin Bashir (Prasanna Puwanarajah). Todo culminó con el fin formal del matrimonio de Carlos y Diana. Mientras tanto, Tony Blair (Bertie Carvel) fue elegido Primer Ministro, poniendo fin al mandato de John Major (Jonny Lee Miller) y de los conservadores.

La quinta temporada de 'The Crown' prepara al rey Carlos (con muchas escenas ficticias)

Gran parte de la controversia de la quinta temporada de The Crown gira en torno a la historia del príncipe Carlos. Además de querer poner fin a su matrimonio con Diana para poder perseguir a su verdadero amor, Camilla Parker-Bowles (Olivia Williams), Carlos hizo una campaña impaciente para convertirse en Rey. Las escandalosas historias de Carlos en The Crown incluyen reuniones privadas con ambos primeros ministros que han sido negadas por John Major y Tony Blair como pura ficción. The Crown presenta a Carlos discutiendo la "pronta abdicación" de la Reina compadeciéndose de Blair como hombres de edad y perspectivas de futuro comunes. Pero la postura de Carlos es inútil, ya que no puede convertirse en Rey hasta que su madre muera. Como le recordó la Reina en otro dramático enfrentamiento: "Este trabajo es para toda la vida".

El divorcio de Carlos dejó a Diana en el ostracismo y la marginación

El futuro de la Monarquía es uno de los temas principales de la temporada 5 de The Crown, y el final comenzó con el voto de Diana a favor de acabar con la Monarquía en un debate televisado. Diana se pasó la temporada 5 de The Crown queriendo acabar con la Familia Real. La Princesa de Gales tuvo poco trato con los otros miembros de la realeza en la temporada 5 de The Crown, y su vecina del Palacio de Kensington, la Princesa Margarita (Lesley Manville), señaló a la Reina que apenas veía a Diana. Aislada de los Windsor, Diana encontró consuelo en su inmensa popularidad y en que el libro que ayudó a escribir a Andrew Morton enviándole en secreto grabaciones se convirtió en un best-seller.

The Crown dedicó un par de episodios a la entrevista de Diana con Martin Bashir en Panorama, que según ella fue bien recibida al principio, pero el sentimiento pronto se volvió contra ella. Para el final de la quinta temporada de The Crown, el personal de Diana había renunciado, el Príncipe Guillermo se estaba matriculando en Eton y pasaba los fines de semana con la Reina, y la Princesa de Gales se sentía más perdida y aislada que nunca. Sin un sistema de apoyo y cada vez más marginada, pero todavía desesperada por el amor y la simpatía que siempre eludieron su marido y su familia política, Diana recurrió al amigo que hizo en la quinta temporada de The Crown: Mohamed Al Fayed.

Cómo el final de la quinta temporada de 'The Crown' prepara la muerte de Diana en la temporada 6

El final de la temporada 5 de The Crown predijo el futuro accidente de coche y la muerte de la princesa Diana en París el 31 de agosto de 1997. Diana asiste a una representación del Lago de los Cisnes y se encuentra con Mohamed Al Fayed, a quien conoció en un partido de polo al final del episodio 3 de la temporada 5 de The Crown, "Mou Mou". Mohamed invita a la solitaria Diana y a sus hijos a veranear con la familia Al Fayed en su yate en Saint-Tropez. Pero de camino a un restaurante después del ballet, el coche de Diana es perseguido implacablemente por los paparazzi, preparando la tragedia que le ocurriría a Diana sólo unos meses después.

Dodi Fayed terminó la temporada 5 de The Crown pidiéndole matrimonio a la modelo estadounidense Kelly Fisher (Erin Richards), pero en la vida real, deja plantada a Kelly y empieza a ver a Diana cuando se reencuentran en Saint-Tropez ese verano. The Crown también yuxtapuso a la Reina Isabel recorriendo el Yate Real Britannia una última vez antes de que fuera desmantelado con Mohamed Al Fayed descansando cómodamente en su nuevo y lujoso yate bajo el glorioso océano y el sol. Pero una nube oscura se cierne sobre la princesa Diana y Dodi y sus inevitables muertes aún están por llegar en la sexta temporada de The Crown.

¿Dónde terminará la sexta temporada de 'The Crown' la historia de la familia real?

Dado que la 5ª temporada de The Crown termina pocas semanas antes de la muerte de la princesa Diana, es probable que ese horrible acontecimiento dé el pistoletazo de salida a la 6ª temporada. El creador de The Crown, Peter Morgan, ya escribió The Queen, la película de 2006 sobre la muerte de Diana, el nombramiento de Tony Blair (Michael Sheen) como Primer Ministro y las consecuencias públicas de la tardía respuesta de la Reina Isabel (Helen Mirren) a la tragedia de la Princesa de Gales, así que será fascinante ver cómo The Crown cubrirá el mismo terreno. Por su parte, la quinta temporada de The Crown concluyó la historia de amor de la princesa Margarita con Peter Townsend (Timothy Dalton), iniciada en la primera temporada, y también mostró a la princesa Ana divorciándose de su marido, Mark Phillips, y casándose con Timothy Laurence (Theo Fraser Steele).

Peter Morgan declaró que la sexta temporada de The Crown será la última, y que la reina Isabel tiene que soportar otras dos tragedias personales: La muerte de la princesa Margarita, el 9 de febrero de 2002, y la de Isabel, la Reina Madre, justo después, el 30 de marzo de 2002. Es probable que ambas sean dramatizadas en la sexta temporada de The Crown, ya que ocurren justo cinco años después de la muerte de Diana. Las décadas de 2000 y 2010 también son años llenos de acontecimientos para los Windsor, con el matrimonio del príncipe Guillermo con Kate Middleton y la propia boda del príncipe Harry con Meghan Markle. Teniendo en cuenta que el príncipe Felipe muere en 2021 y que la reina Isabel fallece tras 70 años en el trono el 8 de septiembre de 2002, queda por ver en qué punto de la temporada 6 de The Crown se detendrá su historia y si la serie de Netflix, ganadora de un Emmy, incorporará el final de la segunda era isabelina y el inicio del reinado de Carlos III.