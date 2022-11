La segunda temporada de The White Lotus comienza, al igual que la primera, con el hallazgo de un cadáver en un lugar aparentemente idílico. Sin embargo, en la segunda temporada, parece que habrá múltiples víctimas, lo que plantea la cuestión de cuántos miembros del reparto sobreviven. Aunque no se revela nada en el estreno de la segunda temporada de The White Lotus, ya hay indicios de quiénes podrían ser los objetivos.

La mayor parte del episodio 1 de la segunda temporada de The White Lotus, "Ciao", se dedica a presentar a los ricos que están de vacaciones en otro complejo turístico de White Lotus, éste situado en Sicilia. Entre el grupo están los amigos de la universidad Ethan y Cameron y sus respectivas esposas, Harper y Daphne. Es Daphne quien descubre el cuerpo en el océano en la escena inicial de la segunda temporada de The White Lotus, en lo que parece ser el último día de su estancia. Sin embargo, la directora del hotel, Valentina, es informada por un asistente de que se han encontrado "unos cuantos" cadáveres en el complejo recientemente. Esto convertiría a los otros miembros del grupo de Daphne -Cameron, Ethan y Harper- en las víctimas potenciales más inmediatas y probables, aunque en realidad cualquier personaje es susceptible de ser asesinado.

Vamos a analizar episodio por episodio hasta que descubramos quiénes son los muertos y quién es el culpable de la temporada 2 de The White Lotus.

'The White Lotus' Episodio 3: La pista de 'El Padrino'

El coloquio en cuestión tiene lugar entre los miembros de la familia, Bert, Dom y Albie y Portia, al final de una gira turística con temática de El Padrino. Portia, que no ha visto la película tiene que ser informada de los detalles por Bert, que cuenta el asesinato de la esposa siciliana de Michael Corleone, Apollonia, con mucho gusto.

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, o molestas. Bert dice: "La mejor película americana jamás hecha fue filmada aquí". Albie se burla de él, y luego argumenta que la razón por la que a los hombres mayores les gusta El Padrino es porque es una fantasía patriarcal que glorifica la violencia, el mujeriego y las esposas leales que se quedan en casa. Ahora presta atención: en lugar de discrepar con esta opinión, tanto Bert como Dom están de acuerdo, argumentando que no hay nada malo en que los hombres tengan esas fantasías.

¿Es realmente el punto de vista de Mike White que El Padrino glorifica la vida del maldito Michael Corleone? ¿O simplemente nos presenta a tres personajes con opiniones distintas pero igualmente estúpidas sobre el arte?

Bert rompe con su novia Lucí, una trabajadora sexual, después de que Albie le reprenda por su comportamiento; Albie intenta ser un poco más atrevido con Portia, que básicamente se lo había pedido, pero que luego se quedó prendada de un tío cercano en la piscina y decidió que no estaba interesada en Albie.

Por cierto, ¿la angustia aparentemente no fingida de la tarotista por lo que vio en las cartas mientras Tanya la acompañaba a la puerta fue una señal de que ha previsto las muertes del final de la temporada?

Vamos con Ethan y Harper y Cameron y Daphne. Enfadada con la reticencia de Cameron -resulta que son mucho más díscolos de lo que inicialmente dejaban entrever-, Daphne convence a Harper, que ha prometido pasar página y ser amable, para que vaya de excursión a un pueblo cercano. Lo que no le dice a Harper hasta que es demasiado tarde es que planea pasar la noche allí, sólo para desencadenar el miedo al abandono de Cam. Más tarde nos enteramos de que esto es parte de su manera de compensar la infidelidad de Cameron, quizá ocasional, quizá más que ocasional.

Seguimos reuniendo pistas para descubrir quiénes son los asesinados en la temporada 2

'The White Lotus 2' Episodio 2: Otro día en el paraíso

Harper, el personaje de Aubrey Plaza, hierve de resentimiento y desprecio por todos aquellos con los que se relaciona. Esto incluye a su recién rico marido Ethan, a Cameron, el antiguo compañero de universidad de Ethan (por el que se siente atraída), y a Daphne, la cariñosa esposa de Cameron. La comodidad de la otra pareja con su propia riqueza la enfurece -le ha costado mucho adaptarse a la nueva riqueza de Ethan desde que éste vendió el negocio que dirigía-, al igual que su comodidad entre ellos, una comodidad que ella y Ethan han abandonado hace tiempo.

Tanya se pasa el día insistiendo en que montar en una Vespa con un hombre con un traje mientras fuma un cigarrillo la hace ser como Monica Vitti. El hombre de dicho traje, su marido Greg, apenas la soporta. También se entera de que va a volar de vuelta a los Estados Unidos durante un par de días. En defensa de Greg, parece tener razón en su evaluación de Tanya como una persona que descarta a otras personas sin pensar, lo que le lleva a formar varios planes de contingencia románticos y financieros para cuando acabe como uno de sus muchos asistentes.

Portia pasa el día con el infeliz trío de abuelo-padre-hijo formado por Bert, Dom y Albie. Bert se pasa la mayor parte del día regañando a Dom por no haber arreglado las cosas con su mujer y su hija (que se ha puesto del lado de su madre). Dom se las arregla para encontrar el tiempo para ordenar a la directora del hotel, Valentina, que permita la entrada de su novia local, Lucí, y de su amiga, Mia, en el hotel; la recompensa la obtiene en forma de un trío esa misma noche.

'The White Lotus 2' Episodio 1: Sicilia

La inexplicablemente rica y desquiciada Tanya (Jennifer Coolidge) y su marido, Greg (Jon Gries), regresan desde la primera temporada, esta vez acompañados por Portia (Haley Lu Richardson), la asistente de Tanya. Junto a ellos, en el barco que les lleva al complejo turístico, hay un par de parejas adineradas, Harper y Ethan (Aubrey Plaza y Will Sharpe), en gran medida infelices, y Daphne y Cameron (Meghann Fahy y Theo James), en gran medida dichosos; Ethan y Cameron son antiguos compañeros de universidad convertidos en socios de negocios que se han vuelto mega-ricos una vez que han vendido su empresa, a pesar de que nunca han tenido mucho en común y no parecen gustarse mucho.

En el barco también está la familia multigeneracional de Bert (F. Murray Abraham), su hijo Dom (Michael Imperioli) y su hijo Albie (Adam DiMarco). Están en Sicilia para visitar el pueblo del que procede la abuela de Bert, aunque hay un motivo oculto, y no, no es sólo el deseo del flatulento Bert de acosar sexualmente a toda mujer joven que ve: Dom está allí para conocer a una mujer mucho más joven con la que ha estado teniendo una aventura por Internet. Esa joven es Lucí (Simona Tabasco), una lugareña que se ha dedicado al trabajo sexual porque está muy bien pagado, y que intenta convencer a su mejor amiga Mia (Beatrice Grannò) de que lo haga también.

Así que entre estos personajes tenemos que encontrar a los fallecidos y al culpable de esta temporada. Hay relaciones infelices entre personas, sobre todo Harper y Ethan. Existe el fantasma de la infidelidad, que se cierne no sólo sobre la situación de Dom, sino también sobre la de Harper (que parece interesada en Cam a pesar de que no le gusta) e incluso sobre la de Tanya y Greg (es casi seguro que Greg la está engañando si su llamada subrepticia al baño es un indicio).

Hay un conflicto de clases, no del todo obvio entre el personal del hotel, pero ciertamente presente en la desconexión entre el mundo insular del resort y la invasión representada por Mia y Lucí (a quienes la gerente Valentina intenta ahuyentar constantemente), así como en una incómoda conversación entre Albie y Portia sobre dónde fueron a la universidad.