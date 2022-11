Los documentales deportivos son, desde hace años, uno de los elementos clave de las apuestas de . Pero hay algunos que no solo son relevantes por el deporte del que hablan, sino por las figuras a las que nos acercan. Varias de las apuestas de la plataforma homenajean a grandes representantes de diferentes deportes en nuestro país e internacionalmente, ya que hemos podido conocer más a fondo a Fernando Torres, Sergio Ramos, Carolina Marín, Pau Gasol, Fernando Alonso, Martín Fiz o Ángel Nieto, por poner algunos ejemplos. Ahora le toca el turno a una joven que ha demostrado, únicamente con su calidad y sus valores, que destacar en el deporte no es solo una labor de hombres: Alexia Putellas.

En Alexia, Labor Omnia Vincit tenemos la oportunidad de profundizar en la carrera de Alexia, futbolista del FC Barcelona que, con tan solo 28 años, es hoy la mejor futbolista del mundo, avalada por sus dos Balones de Oro. El documental, de tres episodios, llega a Amazon Prime Video el miércoles 30 de noviembre.

Alexia, Labor Omnia Vincit

Alexia, Labor Omnia Vincit hace una inmersión en la faceta más personal de Alexia Putellas durante el año en que cambia por completo su vida y la de la historia del fútbol femenino en nuestro país. La serie relata la transformación de una futbolista en un icono global. Por primera vez una mujer se convierte en un ídolo futbolístico mundial que ha transformado el futuro del fútbol.

Episodio 1

Alexia vive el mayor sueño de su vida, jugar en el Camp Nou. Un momento histórico para ella, que se convertirá en un hito de la historia del fútbol y del deporte. Mientras ella y su equipo buscan la clasificación para ganar su segunda Champions consecutiva, Alexia se convierte en la primera y gran referente de este deporte. Una referente que ni ella ni sus compañeras tuvieron cuando eran pequeñas.

Episodio 2

2021 es el año de la transformación de Alexia: pasa de ser una gran jugadora a ser un icono global. Gana el mayor premio de este deporte, el Balón de Oro, y descubrimos qué la ha llevado a ser la mejor jugadora del mundo. Seguimos el día a día de esta metamorfosis, las luces y las sombras del éxito, en medio de una temporada muy exigente en la que Alexia vivirá momentos de auténtica obsesión.

Episodio 3

Alexia afronta el peor tramo de competición de su vida, hasta el punto de abandonarla temporalmente por una lesión. La afición les da el mayor título: han batido todos los récords de seguimiento del fútbol jugado por mujeres. Alexia vive la explosión de su deporte gracias a las barreras que ella misma ha roto y culmina la temporada con el mayor hito de una futbolista, gana su segundo Balón de Oro.