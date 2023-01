Netflix, como plataforma reina en la producción masiva de series y películas, tenía preparada su primera serie de 2023 para sorprender a sus suscriptores y vaya si lo ha hecho. Caleidoscopio está disponible en su catálogo desde el 1 de enero y solo ha necesitado dos días para colocarse entre lo más visto. La clave de esta ficción de atracos en clave de thriller, pese a tener cierto interés por su trama, en esta ocasión se ha convertido en una emisión adictiva por otra característica especial, la de su formato.

Caleidoscopio (anteriormente titulada Jigsaw) es una nueva serie antológica que sigue a lo largo de 25 años a un grupo de virtuosos ladrones en su imposible misión de abrir una bóveda resguardada por el equipo de seguridad más poderoso del mundo y llevarse el mayor botín de la historia, todo mientras el FBI les pisa los talones. La cuestión es que la organización de este ambicioso robo se orquesta a través de 8 episodios en que cada uno revela una pieza de este elaborado rompecabezas de corrupción, avaricia, venganza, conspiraciones, lealtades y traiciones. Esto hace que tenga un modelo de visualización muy particular de modo que te revelamos cómo deberías ver los capítulos.

Caleidoscopio: orden de los capítulos de la serie de Netflix

La fascinante serie de antología sobre crímenes Caleidoscopio ha sido concebida con una narrativa no lineal, que despierta la intriga y genera suspenso de una manera única, para que todos los miembros de Netflix tengan experiencias inmersivas distintas. Haciendo honor a su nombre, los episodios han sido titulados por colores. De modo que, siguiendo el planteamiento que todos recordamos de la saga literaria juvenil 'Elige tu propia aventura', los espectadores pueden ver la ficción en el orden que escojan hasta llegar al episodio «Blanco». Por eso es probable que algunos miembros empiecen con ciertos episodios (como «Amarillo» o «Verde») y luego continúen con el orden de visualización que prefieran (por ejemplo, viendo «Azul», «Violeta» o «Naranja», seguidos de «Rojo» o «Rosa») hasta llegar al épico final de historia.

Eventualmente, los espectadores verán todos los episodios, pero el orden en que los vean afectará su perspectiva de la historia, los personajes y las preguntas y respuestas que se generan. ¿Y tú cómo elegirás experimentar los colores de este Caleidoscopio?



Caleidoscopio: reparto de la serie antológica de Netflix

Caleidoscopio, inspirada libremente en la historia real de los setenta mil millones de dólares en bonos que desaparecieron de Manhattan durante el huracán Sandy, consta de ocho episodios que abarcan desde 24 años antes del atraco hasta 6 meses después. ¿Cómo se ideó el plan? ¿Quién logrará salirse con la suya? ¿En quién se puede confiar? Para resolver estas preguntas es clave la labor del diverso reparto de la serie. Entre los intérpretes están Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian), Rufus Sewell (El hombre en el castillo), Paz Vega (Pérdoname, Señor), Tati Gabrielle, Rosaline Elbay, Jai Courtney, Peter Mark Kendall, Niousha Noor y Jordan Mendoza.

