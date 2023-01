En ocasiones las propuestas de las plataformas para sus series son una mezcla de géneros que nos dejan ficciones muy particulares, pero igualmente entretenidas. De hecho, algunas acaban siendo verdaderos éxitos que nada tenían que ver con las grandes apuestas de las mismas y sin embargo conquistan a los espectadores pese a la falta de promoción. Pues bien, uno de esos ejemplos sirven de arranque de los estrenos de 2023. Se trata de Mirada indiscreta, una serie brasileña de suspense que nos ofrece un relato con misterio, sí, pero también una sensualidad inesperada que, sin duda, aumenta el interés en sus capítulos.

Mirada indiscreta llegó a Netflix el pasado 1 de enero y en tan solo tres días se ha colado entre lo más visto del proveedor de streaming. En ella conocemos la historia creada por Marcela Citterio, que se centra en la complicada tarea de una hacker aventajada que pronto se ve implicada en una peligrosa investigación en la que su propia vida llegará a estar en riesgo.

Mirada indiscreta: resumen y reparto de los capítulos de Netflix

Miranda es una hacker tan eficiente que logra pasar desapercibida por todos. Lo más emocionante de su rutina es espiar —con binoculares, cámaras y computadoras pirateadas— a su vecina Cléo, una prostituta de lujo que vive en el edificio de enfrente. Pero un día, Cléo debe salir de viaje y le pide a Miranda que cuide de su perro. Y ese es el día en que el destino de Miranda cambia para siempre: conoce al hombre de sus sueños pero una circunstancia así, que debería traerle alegrías, también encierra algunas otras situaciones adversas.

En un giro dramático de los acontecimientos se acaba convirtiendo en asesina cuando se ve obligada a matar a un hombre en defensa propia. La cuestión más problemática es que ella no sospecha que todo forma parte de un plan mucho más grande que los espectadores irán descubriendo a la par que la protagonista en los 10 episodios que conforman la serie.



El reparto está liderado por Débora Nascimento, a quien acompañan Emanuelle Araújo, Nikolas Antunes, Ângelo Rodrigues, Débora Duarte y Tânia Alves.

