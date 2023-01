A mediados de noviembre los creadores de Dark nos invitaban a un viaje en el tiempo a 1899, cuando un barco de vapor era el lugar perfecto para encerrar un misterio. Con la promesa de desentrañarlo poco a poco, los 8 episodios de la serie debían convertirse en esa ficción adictiva que fue su antecesora. Netflix promocionó con ahínco la propuesta y, durante las primeras semanas tras su estreno, la serie se coló en el Top 10 de la plataforma. Sin embargo, esas cifras de visualizaciones que tan celosamente se reservan los directivos del proveedor de streaming deben ocultar una falta de seguimiento por parte de los suscriptores a la propuesta porque, según parece, no llegaremos a profundizar en las historias de los personajes de 1899.



I honestly don’t know what to say…1899 got cancelled 💔 pic.twitter.com/P27j4jF1ZZ — Save 1899 🜃 (@1899Netflix) January 2, 2023

'1899': la serie de Netflix es cancelada tras una temporada

La noticia ha corrido como la pólvora en redes sociales. Sin ser concebida oficialmente como una miniserie, la ficción 1899 ya se ha visto condenada a serlo. La ficción de Netflix ha sido cancelada tras su primera, y ahora única, temporada. Los fanáticos del estilo de Baran bo Odar y Jantje Friese, creadores de la aclamada Dark tendrán que esperar a que estos autores tengan listo su siguiente proyecto.

Esta cancelación ha sido recibida con opiniones muy distintas, pues se navega entre la aceptación y la indignación por parte de aquellos que piensan que Netflix debería dejar respirar algo más sus proyectos en lugar de soltar la guillotina a la mínima de cambio (aunque no sabemos qué cifras de visionados maneja la compañía).

Entre tanto, el equipo de 1899 ha ido pronunciándose sobre el asunto, lamentando que no se valide la producción de más temporadas en lo que defienden como un buen proyecto con grandes profesionales técnicos y artísticos.

As a lot of you may already know… 1899 will not be renewed for a 2nd and 3rd season… We are all truly devastated by this fact. This photo was taken the first night I met these people. You can take away the show, but you can’t take away family🖤 Thank you all for watching

x L pic.twitter.com/HMs8PVDQQ8 — LUCAS LYNGGAARD TØNNESEN🜃 (@Lucashewnut) January 2, 2023