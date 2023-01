Aunque la ficción ha tratado el tema del terrorismo vasco en diferentes épocas, desde el fin de ETA ha habido una proliferación mayor en este tipo de relatos. Quizá relacionado con la necesidad de cerrar heridas, pero también con la de aprender de nuestra propia historia, los relatos basados en la experiencia de víctimas reales, más o menos ficcionados, han ocupado páginas de libros y también han encontrado su espacio en la televisión y los cines. Maixabel, Patria o La línea invisible son buenos ejemplos de ello en ambos medios. Por eso no es de extrañar que Ángeles González-Sinde haya querido traspasar a la pantalla la historia de El comensal, la novela de Gabriela Ybarra sobre la terrible huella que dejó la banda terrorista en su familia.

El guion de la Exministra de Cultura y también presidenta de la Academia de Cine en 2009 adapta el libro de Ybarra, principalmente basado en la vida de su abuelo, Javier Ybarra Bergé. Su recorrido abarca desde la alcaldía de Bilbao o la pertenencia del hombre al bando sublevado durante la Guerra civil hasta su secuestro y asesinato en 1977 por parte de ETA. Aunque es considerado un libro de autoficción, pues hay cierta licencia narrativa en El comensal, no deja de reflejar realidades vividas por su abuelo y por su propia familia a raíz de su experiencia ante las amenazas de bomba o el desenlace de Javier.

El comensal: dónde ver la película en plataformas

Para aquellos que quieran ahondar en este oscuro episodio de la Historia de España, el del terrorismo de ETA, películas como El comensal permiten aproximarnos más al dolor, el miedo y la incertidumbre de aquellas familias que experimentaron en sus carnes la amenaza directa de ETA. Para ello, solo hace falta disponer de una suscripción a Movistar Plus, plataforma encargada de estrenar la película en streaming el 9 de enero.

El comensal: sinopsis y reparto de la adaptación del libro de Gabriela Ybarra

Iciar y Fernando son jóvenes. Los dos atraviesan la experiencia más traumática de sus breves vidas: la pérdida de uno de los progenitores. Pero Fernando e Iciar no pueden compartir el dolor ni las estrategias para manejarlo. Viven en tiempos distintos. Fernando en 1977 en Bilbao se enfrenta al secuestro de su padre por parte de ETA. Iciar en 2011 en Navarra afronta el cáncer fulminante de su madre. A partir de esta inesperada pérdida, Iciar toma conciencia del trágico secuestro y asesinato de su abuelo, al que nunca conoció, a manos de ETA en 1977. Ante la negativa de Fernando, su padre, de hablar del asunto. Iciar se embarca por su cuenta en una reconstrucción de los tensos días del secuestro cuarenta años atrás. Gracias a su esfuerzo por sacar a la luz la memoria familiar, su padre y ella se reencontrarán en una nueva manera de mirar al pasado para vivir el futuro...

Tras su paso por la serie Patria, la actriz vasca Susana Abaitua (Loco por ella) vuelve a explorar los sentimientos de una familiar de una víctima de ETA. En esta ocasión, se trata de Iciar, personaje que en la ficción representa a la propia autora de la novela original, Gabriela Ybarra. Por su parte, Ginés García Millán (¿Quién mató a Sara?) es su padre, Fernando. Estos dos personajes nos guían a través de un viaje de dolor, miedo, resignación y, también, de lucha. Junto a ellos también podemos ver a Fernando Oyagüez (45 revoluciones, Reinas), Adriana Ozores (Velvet), David Luque (Feria: La luz más oscura, Antidisturbios), Iñaki Miramón (Amar es para siempre), Ane Gabaraín (Patria, Allí abajo), Ramiro Alonso (Apagón, Entrevías), Aia Kruse (La línea invisible, Velvet Colección), Aitor Borobia (Intimidad, Amar es para siempre).