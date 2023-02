En 2020 Daniel Calparsoro (Centauro, Cien años de perdón) nos presentó un relato que conectaba mucho con el espíritu del cine quinqui en Hasta el cielo. Con algunos personajes que se conservan, al igual que sucede en el largometraje, el director vuelve a ponerse tras la cámara de la mano del guionista Jorge Guerricaechevarría (Quien a hierro mata, Celda 211) para continuar con esta historia en la nueva serie de Netflix.

En Hasta el cielo: La serie, una llamada en medio de la noche va a cambiar el destino de Sole (Asia Ortega): Ángel, su marido y líder de una banda de aluniceros ha muerto; convertida de la noche a la mañana en una joven viuda con un hijo al cargo y muchos negocios con problemas que sacar a delante, Sole no está dispuesta a volver bajo la tutela de su padre Rogelio (Luis Tosar), uno de los mayores traficantes de objetos robados de Madrid. Decidida a buscarse la vida por sí misma, Sole encontrará en su camino nuevos aliados que la ayudarán a desentrañar el misterio de las muertes que han marcado su destino al tiempo que retoma el contacto con la banda de aluniceros y logra ganarse su confianza para llevar a cabo, de nuevo, robos tan ambiciosos como los de los viejos tiempos. Pero ni la policía ni las distintas mafias con las que tendrá que competir estarán dispuestas a ponerle fácil su camino para llegar hasta el cielo.

Hasta el cielo: la serie: fecha de estreno y reparto de la ficción de Netflix

Tras varios meses sin saber cómo avanzaba el proyecto de Hasta el cielo: La serie, Netflix por fin ha confirmado que la continuación de la película de acción homónima llegará al servicio el próximo 17 de marzo. A partir de ese día podremos disfrutar de los capítulos de la ficción de Calparsoro.

El reparto está encabezado por Asia Ortega Leiva (Hasta el cielo, El Internado: Las Cumbres), Luis Tosar (Los favoritos de Midas, Código Emperador), Álvaro Rico (Élite, Madres. Amor y vida, Sagrada familia), la debutante Alana La Hija del Jeque, Richard Holmes (Hasta el cielo, Cerdita), Patricia Vico (Hasta el cielo, Las aventuras del capitán Alatriste), Fernando Cayo (La casa de papel) y los artistas de música urbana Ayax Pedrosa, Dollar Selmouni y Jarfaiter, que ya formaron parte del equipo de la película. Completan el reparto Carmen Sánchez (Monos con Pistola), Tomás del Estal (Antidisturbios) y Luisa Mayol (Quién a hierro mata), entre otros.