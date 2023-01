En varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de descubrir en qué se basa el éxito de las telenovelas en España, más aún desde la llegada de las turcas a los canales y plataformas en nuestro país. Antena 3 y Telecinco han tenido éxitos dispares con sus emisiones, resultando mucho más próxima la competencia de sus canales de TDT Nova y Divinity. Pero ya hace un tiempo en que el pastel de las telenovelas no solo se reparte en la televisión generalista y vuelve a demostrarse con el último estreno de Netflix, la serie Sahmaran.

La compañía de streaming ha rentabilizado verdaderamente este género creativo, y eso que tiene cada vez más rivales. A finales de 2021 supimos del lanzamiento de Dizi, una plataforma exclusiva de este tipo de ficciones, que se distribuiría a través de Amazon Prime Video y Mitele Plus. Pero la casa del Tudum no tiene rival en el éxito de sus estrenos, por poseer una mayor oferta y estar avalada por millones de suscriptores. De modo que ficciones como Sahmaran persiguen el éxito de sus antecesoras Club Estambul, Medianoche en el Pera Palace o Mi otra yo.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Sahmaran: reparto y sinopsis de la nueva serie turca de Netflix

En su viaje a Adana para dar clases, Şahsu se propone enfrentar a su abuelo, que años atrás abandonó a su madre. Allí se topa con los Mar, que descienden de Sahmaran. Esta misteriosa comunidad —que cree fielmente en la leyenda de la criatura mítica por ser un símbolo de amor y sabiduría— espera poder cumplir una profecía histórica con la llegada de Şahsu. Pero cuando el camino de ella se cruza con el de Maran, nada será igual. Ella es intrépida y deslumbrante. Él, encantador y enigmático. Forman la pareja perfecta, excepto por un pequeño detalle: él es mitad hombre, mitad serpiente.

Dirigida por Umur Turagay, en Sahmaran recorremos esta historia en 8 episodios junto a los protagonistas, los enamorados Maran y Şahsu, interpretados por los actores Serenay Sarikaya (Medcezir) y Burak Deniz (Medcezir, Hayat: amor sin palabras), sobre quienes se ha especulado por la posibilidad de que sean pareja en la vida real. Completan el reparto Mustafa Ugurlu, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Mahir Günsiray, Nil Sude Albayrak, Berfu Halisdemir y Mehmet Aslan.