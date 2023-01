Los comienzos de una carrera en el audiovisual siempre son determinantes en el desarrollo de nuevos proyectos. La experiencia y el estilo creativo empiezan a forjarse desde los primeros trabajos y, en el caso de Carlos Montero (El desorden que dejas), un guionista que ha sido capaz de contribuir a proyectos tan distintos como El comisario, El tiempo entre costuras o Apaches, no podía ser de otra manera. A lo largo de su recorrido como escritor de guiones le hemos visto especialmente interesado en la vida de los adolescentes, ya que ha participado en Al salir de clase y ha sido creador de Física o química, Élite y Feria: la luz más oscura. Por eso no es de extrañar que su último proyecto, que se estrena en Netflix, también se centre en los jóvenes, como podremos comprobar en Todas las veces que nos enamoramos, que internacionalmente se lanzará como Meet Cute.

Dirigida por Mateo Gil (Los favoritos de Midas), Carlota Pereda (Cerdita), Bàrbara Farré (Selftape) y Ginesta Guindal (Élite), Todas las veces que nos enamoramos es una comedia romántica de ocho episodios y, teniendo el amor en el centro de la trama, no se le podía ocurrir a Netflix una fecha de estreno más merecida que San Valentín. Sí, el martes 14 de febrero es el día elegido para conocer la historia de Irene y Julio, aunque te ofrecemos un pequeño adelanto.

Todas las veces que nos enamoramos: reparto y sinopsis de la serie de estreno en Netflix

Septiembre de 2003. Irene llega a Madrid con ganas de comerse el mundo y de convertirse en directora de cine. Allí conocerá a sus mejores amigos y también a Julio, que sería el protagonista perfecto para sus películas y también para su vida. Pero la vida siempre tiene otros planes. Como cualquier ficción del popular coming-of age (etapa de paso a la vida adulta) veremos florecer la personalidad de la protagonista, su aprendizaje vital y profesional a través de los estudios y de sus relaciones de amistad y románticas.

Todas las veces que nos enamoramos es, en la línea de la comedia romántica, una historia luminosa y con un puntito nostálgico sobre el amor, la amistad que se forja en los años universitarios y la necesidad de encontrar tu lugar en el mundo. Para reflejar toda esa evolución la serie cuenta con Georgina Amorós (Élite) como protagonista y Franco Masini (Rebelde) como interés romántico, aunque también les acompañan Albert Salazar (El internado: Las Cumbres), Carlos González (Maricón Perdido), Blanca Martínez y Roser Vilajosana (Los del túnel).